Deel Amsterdamse Beatrixpark wijkt voor grote flats: bijna 15.000 bomen gekapt

Er komen twee grote flatgebouwen aan de grens van het Beatrixpark in Amsterdam-Zuid. Dat besloot de coalitie van D66, VVD en SP vorige week in de gemeenteraad. GroenLinks, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren en tal van omwonenden proberen de toekomstige hoogbouw te voorkomen. Het park, aangelegd in 1938, maakt onderdeel uit van de officiële groenstructuur van de stad. Volgens de raad zijn nieuwe woningen noodzakelijk om aan de woningnood in de stad te voldoen. De tegenstanders zijn onder meer te vinden bij het Bewonersplatform Zuidas, de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark en vele andere organisaties uit de omgeving.

Het zal gaan om flats van 30 tot 70 meter hoog, geplaatst aan de westkant van het park. In 2005 verwierf het oude deel van het park met de vijvers de status van monument, het nieuwere gedeelte echter niet. Wethouder Eric van der Burg (VVD) zegt „te begrijpen dat bewoners protest aantekenen, maar er zijn woningen nodig”.

Deze nieuwbouw is volgens een woordvoerder van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark slechts een deel van de grootscheepse verbouwingen die dit gebied te wachten staan. In het reusachtige bouwproject Zuidasdok, waaraan in 2019 wordt begonnen en dat in 2028 voltooid moet zijn, wordt de Ring A10 Zuid over 6 kilometer verbreed en verdwijnt een deel van het traject in een tunnel van een kilometer. Het project Zuidasdok moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van de Zuidas en de noordelijke Randstad. „Het grote probleem is dat de gemeente eerst de Zuidas heeft volgebouwd met kantoorkolossen en vervolgens moet de weg verbreed en ondertunneld worden”, aldus de woordvoerder. „Dat zorgt in onze omgeving voor veel overlast en ook onrust.”

Ook het verlies aan groen betreuren de omwonenden. Op 19 februari begon de kap van de eerste 630 bomen. In totaal worden circa 14.400 bomen gekapt. Het is de bedoeling dat de gekapte bomen – met een waarde van 2,6 miljoen euro – worden gecompenseerd. „Dat komt volledig ten goede aan de directe omgeving, waar nieuwe bomen van hogere kwaliteit worden geplant”, aldus de gemeente. „Het is een uitruil van kwantiteit naar kwaliteit.”

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark probeert sinds 2007 de bouwplannen tegen te gaan, maar erkent dat de strijd vergeefs is geweest. „Nu we dat inzien”, aldus de woordvoerder, „proberen we het bouwproces zo goed mogelijk te beïnvloeden met behoud van zoveel mogelijk rust en groen.”