Friesland Auto op het wad

Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben donderdagmiddag een auto uit de Waddenzee gehaald. Die was op het wad bij het Friese dorp Sint Jacobiparochie achtergelaten. De bestuurder, een 19-jarige man uit het Brabantse Helmond, reed met vrienden voor de lol over het wad toen het eb was. Maar de auto kwam in het zand vast te zitten toen het vloed werd. De ‘waddenwagen’ werd daarna een bezienswaardigheid voor passanten op de Waddenzeedijk. De auto is uiteindelijk van het wad getakeld. „We hebben eerst een lijn aan de auto vastgemaakt met behulp van een slikslee”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen het ANP. Een slikslee is een houten vlonder waarmee vissers fuiken verplaatsen over een drooggevallen wad. Met een trekker is de auto over 150 meter naar de kant toe getrokken.