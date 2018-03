Fries Museum krijgt internationale prijs voor tentoonstelling

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft de publieksprijs You-2 Award, één van de Global Fine Art Awards (GFAA), gekregen voor de tentoonstelling ‘Alma-Tadema, klassieke verleiding’. De awards, die ook wel bekendstaan als de ‘museum-Oscars’, werden uitgereikt in New York. Namens het museum nam directeur Kris Callens de publieksprijs in ontvangst, zo bericht het museum.

De tentoonstelling over Sir Lawrence Alma-Tadema, de in zijn tijd befaamde Brits-Friese schilder (1836-1912) die scènes schilderde uit de klassieke oudheid, was vorige winter in het museum te zien en later ook in Wenen en Londen. De tentoonstelling kreeg lovende recensies, zowel nationaal als internationaal. Alleen in Nederland bezochten al 158.000 mensen de werken.

Concurrentie voor museum-Oscar was flink

De Global Fine Art Awards belonen jaarlijks de beste kunst- en designtentoonstellingen wereldwijd. De concurrentie was flink: er waren zeven genomineerden in de categorie ‘Best Impressionist and Modern (1838-WWII) – Solo Artist’. Andere Nederlandse genomineerden voor de prijs waren het Gemeentemuseum in Den Haag met De ontdekking van Mondriaan. Internationale kanshebbers waren het Whitney Museum in New York, het National Museum of Art in Osaka en de Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco.

Bekijk hier een trailer van het museum over de tentoonstelling:



Lourens moeder zag het belang van kunst

Lourens Alma-Tadema werd in het Friese Dronrijp geboren, als derde kind uit het tweede huwelijk van zijn vader, die al drie kinderen uit zijn eerdere huwelijk had. Zijn vader, die werkte als notaris, overleed toen Lourens vier was. Zijn moeder, die kunst belangrijk vond, liet haar kinderen al jong tekenlessen volgen. Toen Lourens ernstig ziek werd op zijn vijftiende en hem een kort leven beschoren leek, legde hij zich helemaal toe op schilderen.

Nadat hij toch herstelde, besloot hij kunstenaar te worden en een opleiding aan de kunstacademie in Antwerpen te gaan volgen. Zijn schilderingen over het Romeinse en Griekse leven werden in het laat-Victoriaanse tijdperk al snel een sensatie in Antwerpen en in Londen, waar hij in 1870 ging wonen. Met name zijn omgang met het licht in zijn werk werd geprezen. In decennia daarna werden zijn werken geëxposeerd in Londen, Parijs en Berlijn. In 1899 werd hij geridderd, Lourens werd Sir Lawrence. Na zijn dood raakte zijn werk in de vergetelheid tot het in de jaren 70 herontdekt werd.