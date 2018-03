Experiment gereguleerde wietteelt duurt vier jaar

Het experiment dat het kabinet in zes tot tien gemeenten gaat uitvoeren met gereguleerde wietteelt gaat vier jaar duren. In het regeerakkoord waren er al afspraken over gemaakt en de regering heeft de plannen nu wat verder uitgewerkt. Maar de ‘experimenteerwet’ die er binnen een half jaar na het aantreden van het kabinet zou zijn is er nog niet.

In een brief aan de Tweede Kamer laten de ministers Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Bruno Bruins van Volksgezondheid vrijdag weten dat ze proberen de wet nog wel voor de zomer naar de Kamer willen sturen. De proef kan dan in de loop van volgend jaar beginnen.

In de gemeenten die meedoen mag vier jaar lang hennep worden geproduceerd en geleverd aan coffeeshops. Na de test komt er een afbouwfase van een half jaar en wordt de huidige situatie weer hersteld. Vooral de ChristenUnie had daar op aangedrongen, want die partij is eigenlijk tegen en was bang dat de proef eindeloos zou duren en zo heel stilletjes praktijk zou worden.

Er wordt al tientallen jaren gediscussieerd over het reguleren van de wietteelt. De verkoop wordt wel gedoogd, maar grootschalige productie en levering is verboden. Een adviescommissie buigt zich nog over de exacte vorm van het experiment en welke gemeenten er aan mee zouden moeten doen.