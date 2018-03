Arsenal is dicht bij de kwartfinale na zege bij AC Milan

Arsenal heeft het eerste duel in de achtste finales van de Europa League bij AC Milan met 2-0 gewonnen. Henrikh Mkhitaryan en Aaron Ramsey maakten de goals in de eerste helft. Na rust kon Arsenal de voorsprong simpel vasthouden. Voor Arsenal is winst van de Europa League de enige manier om nog deelname aan de Champions League veilig te stellen. In de Engelse competitie heeft de ploeg al dertien punten achterstand op de nummer vier, de plek die recht geeft op een Champions League-ticket. Borussia Dortmund leed thuis een pijnlijke nederlaag tegen Red Bull Salzburg. De returns zijn volgende week. (ANP)