Zoeken naar milieuvriendelijk warm water

Na bijna twintig jaar was onze stadsverwarmingsinstallatie dringend aan modernisering toe. Een mooie kans, dacht ik, voor vergroening. Maar toen begon het gedonder. Want wat is goed voor klimaat en milieu?

De stadsverwarming voert via een buizenstelsel in de kelder stikheet water aan. Dat wordt rondgepompt naar de verwarmingselementen in huis en als lauw water weer afgevoerd. Met datzelfde stikhete water wordt ook het tapwater verwarmd. In ons geval alleen voor douche en bad. Want in de keuken hebben we een mini-boiler, waarvan ik een paar jaar geleden nog dacht dat die dingen heel milieuvriendelijk waren. Totdat ik op de website van Milieu Centraal las dat ze geen milieuwinst opleveren.

Mijn vraag was heel simpel: kies ik voor een boiler of een warmtewisselaar? Maar zo helder als de vraag was, zo vaag waren de antwoorden van de installateurs – toch degenen van wie je zou verwachten dat ze het weten. Daar valt dus nog wel wat te verbeteren.

De ene installateur zei dat het niet veel uitmaakte. Moderne boilers zijn prima geïsoleerd en dus heel efficiënt. Bovendien was het nog maar de vraag of de energiecapaciteit die zo’n moderne wisselaar nodig heeft, wel door het warmtenet werd geleverd. Hij schatte in dat een CW4-installatie het hoogst haalbare was (maximaal 8 liter water per minuut).

Zijn collega dacht er heel anders over. Hij wees erop dat een boiler permanent 120 liter water op temperatuur houdt. Dat is lekker als je snel je bad wilt vullen of houdt van een extreme regendouche. Maar het kost wel een hoop extra energie. Over capaciteit hoefde ik me niet druk te maken. Een CW5-installatie (10 liter per minuut) was geen probleem.

Mijn intuïtie zei dat 120 liter best veel is om warm te houden. Dus nu hebben we een dubbelwandige platenwarmtewisselaar (scheelt ook ruimte in de kelder). In de beschrijving van het apparaat las ik dat de platenwisselaar steeds warm wordt gehouden om „bij een tapvraag, zo snel mogelijk te voorzien in warm water”. Maar gelukkig: „door de isolatie van deze units is het stilstandsverlies zeer laag”.

Ons oude systeem had een boiler van 80 liter, nauwelijks genoeg voor een half bad. En douchen moest verplicht kort omdat anders de rest van de familie lauw water had. Nu beschikken we over een onbeperkte hoeveelheid warm water. Dat blijkt dan weer een luxe waarvan ik me afvraag of die het klimaat helpt.