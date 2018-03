Eis van 20 jaar voor mislukte moordaanslag op Pjotr R.

Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar cel geëist tegen Naoufal F. voor betrokkenheid bij een mislukte moordaanslag in Diemen in 2015. Naoufal F., een Marokkaanse Nederlander van 38 jaar, wordt al langer gezien als een van de kopstukken van de mocromaffia.

Volgens justitie blijkt uit het strafdossier dat hij de mislukte moordaanslag op Pjotr R. per telefoon heeft aangestuurd vanuit zijn verblijfplaats in Dublin. Eerder zijn voor dezelfde aanslag al twee schutters veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Drie handlangers kregen straffen tussen twaalf en zestien jaar cel. Hun zaken dienen inmiddels in hoger beroep.

Internationale drugshandel

De aanleiding voor de moordaanslag moet volgens officieren van justitie Koos Plooij en Alexandra Bijleveld worden gezien tegen de achtergrond van de internationale drugshandel. Volgens hen wordt „Nederland sinds enkele jaren letterlijk overspoeld door cocaïne, vooral via de havens van Antwerpen en Rotterdam, maar ook via vissersschepen over zee wordt ons land overladen met hard drugs die hun weg vinden naar zowel Nederlandse gebruikers als afnemers over de grens.”

Conflicten over onderschepte of gestolen ladingen drugs leiden in toenemende mate tot geweld in de onderwereld. „Sinds een jaar of zes zien we de extreme uitwassen hiervan”, aldus de officieren die daarmee verwezen naar de inmiddels tientallen liquidaties in het drugsmilieu waarbij in sommige gevallen ook onschuldige burgers worden getroffen.

Door het onderscheppen van een grote hoeveelheid berichten uit speciale PGP-telefoons waarmee criminelen onbespied dachten te kunnen communiceren, heeft justitie beter zicht gekregen op de manier waarop conflicten in het drugsmilieu worden beslecht. Plooij: „Het is een onthutsend beeld, ook gezien de ijskoude manier waarop de daders erover communiceren: ‘die kk..hond moet slapen’, is het niveau waarop dit gaat. Het zijn maffiapraktijken pur sang op Nederlandse bodem.”

Nieuwe generatie

Volgens de officieren van justitie is een nieuwe generatie criminelen in het gat gestapt van de oude maffia, vaak aangeduid met de Hollandse netwerken. Van deze generatie moet Willem Holleeder zich volgens de officieren als een van de laatste „en meest in het oog springende vertegenwoordiger” verantwoorden voor de rechter.

Naoufal F., Noffel, zoals de Amsterdamse verbastering van zijn naam klinkt, is volgens justitie een sprekend voorbeeld van die nieuwe lichting criminele kopstukken. „Jongens van diverse achtergronden zijn opgeklommen op de internationale criminele ladder en hebben de afgelopen jaren de cocaïnemarkt in Nederland gedomineerd. Zij die het hoogst wisten te stijgen, konden zich jarenlang buiten Nederland schuilhouden en hun gewelddadige invloed van daaruit laten gelden.”

Volgende week zal de verdediging van Naoufal F. zijn onschuld bepleiten. Volgens advocaat Inez Weski is bij het onderzoek naar haar cliënt inbreuk gemaakt op internationale afspraken. En is er sprake van onrechtmatig opsporingsonderzoek waarbij het onmogelijk is geweest om het verkregen bewijsmateriaal te controleren. Weski beklaagde zich deze week tijdens de inhoudelijke behandeling over het feit dat ze te weinig tijd en ruimte kreeg van de rechtbank om haar verdediging te voeren. Een wrakingsverzoek van de rechtbank is echter afgewezen.