‘Een topdag’ dankzij de stroomstoring

De aggregaat gaat uit. Rond een fruitsapjeskraam op de Albert Cuypmarkt staan meer dan twintig lege fruitkisten. “Dankzij de stroomstoring hadden wij een topdag”, zegt een sinaasappelperser. Na een uur zonder stroom, besloot hij een aggregaat te huren. Alle horecazaken in de straten rondom de markt bleven vrijdagmiddag dicht. “Daarom waren we om vier uur vanmiddag al uitverkocht en kunnen we vroeg naar huis.”

Een grote stroomstoring trof het centrum van Amsterdam vrijdagochtend rond half elf in de ochtend. Door graafwerkzaamheden op de hoek van Daniël Stalperstraat en de Ruysdaelkade in De Pijp werd een stroomkabel geraakt. Daarop volgde een kettingreactie, waarna op verschillende plekken in de stad kortsluiting ontstond. Ongeveer 28.000 huishoudens in het centrum van Amsterdam en in de Pijp zaten zonder stroom. Het Rijksmuseum werd ontruimd en veel trams konden niet rijden. Pas in de loop van de avond was de stroomstoring grotendeels verholpen.

Bezoekers van het Rijksmuseum dat ontruimd is vanwege een stroomstoring, worden buiten opgevangen. De kunstwerken zijn niet in gevaar, wel zijn de zalen donker.

Foto Evert Elzinga/ANP Brandweermensen staan bij een cafe aan de Weteringschans waar een persoon door kortsluiting gewond raakte. Mede hierdoor is een groot deel van Amsterdam door een stroomstoring getroffen.

Foto Evert Elzinga/ANP Fotos Evert Elzinga/ANP

“Ik ben machteloos”, zegt slager Jack Verbij rond drie uur ‘s middags, als de stroomstoring bijna vijf uur bezig is. “De trams rijden niet, dus ik mis veel vaste klanten. Mijn hele omzet is weg, zeker 1.200 euro”, zegt hij in zijn slagerszaak op de Albert Cuypmarkt. Hij opent de deur van de koeling, waarin een half rund aan een haak hangt. Een koude luchtstroom ontsnapt. “Alles zit op stroom”, zegt hij. “De koeling blijft maar twaalf uur koud.”

Verbij is niet de enige op de markt die baalt van de stroomstoring. “Het is een kutdag”, zegt een sokkenverkoopster. De meeste pinautomaten werken niet. “Niemand heeft tegenwoordig geld op zak. Mijn vader zei altijd dat ik een geeltje in mijn zak moest houden, voor noodgevallen.” Vanochtend was ze nog positief gestemd door het mooie weer en de drukte op de markt. “Maar mijn pinautomaat doet het niet.”

Lunchen bij kaarslicht

In een hotel aan de Vijzelgracht lunchen mensen met kaarslicht bij het raam. Even verderop, op het Rokin, staan vier trams achter elkaar stil. De trambestuurders staan buiten te praten. Stoplichten en parkeerautomaten werken niet. De meeste winkels zijn gesloten, supermarkten gaan en blijven dicht. De politie loopt met tientallen mensen door de straten. Overal rijden busjes van stroombeheerder Liander af en aan.

Bij het campagnekantoor van de Partij van de Arbeid in de Pijp wordt rond drie uur ‘s middags het laatste kindje opgepikt door haar moeder. “Zeventien kinderen van de crèche hebben we vanmiddag opgevangen”, zegt campagnemedewerker Noeri van den Berg. “Er kwam rook uit de stroomkast verderop in de straat bij de kindercrèche. Crècheleidsters kwamen buiten en zeiden dat de kinderen daar weg moesten.” In een babyledikant met hoge houten rand hebben ze de kinderen verplaatst naar het campagnekantoor.

Nog geen koffie gehad

Rond vier uur in de middag gaat de stroom gedeeltelijk weer aan. “We hebben stroom!”, roept slager Verbij terwijl hij uit zijn zaak op de Albert Cuypmarkt stuift. “Mark”, schreeuwt hij naar zijn overbuurman die bij Koffiehuis De Cuyp werkt. “Ik wil cappuccino, heb de hele dag geen koffie gehad.”

De marktkooplieden, die zo lang op stroom hebben gewacht, doen nu goede zaken. Voor de stroopwafelbakker staan 27 mensen in de rij en bij de visboer even verderop zijn alle eettafels bezet. Slager Verbij kijkt al uit naar de volgende dag. “Morgen gooi ik de prijzen omlaag en verkoop ik alles uit. Ik ga knallen!”