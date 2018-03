Dit zijn de factchecks van het radiodebat

Het zijn gemeenteraadsverkiezingen, maar toch gingen vrijdagmiddag in Den Haag landelijke politici met elkaar in debat. In Nieuwspoort in Den Haag vond het Radio 1-lijsttrekkersdebat plaats, het eerste grote debat waarin lijsttrekkers van de politieke partijen met elkaar in discussie gingen. Elf lijsttrekkers namen deel: Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP), Kees van der Staaij (SGP), Gert-Jan Segers (CU), Lodewijk Asscher (PvdA), Henk Krol (50Plus), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Tunahan Kuzu (Denk). PVV-leider Geert Wilders en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet hadden afgelopen week afgezegd voor het debat.

Tijdens het debat checkten NRC-redacteuren live stellingen die door de lijsttrekkers verkondigd werden. We checkten er tien. Lees alle checks hieronder terug.

De kansenongelijkheid in het onderwijs is toegenomen de afgelopen jaren, zei Denk-leider Tunahan Kuzu. Klopt dat? Kansenongelijkheid in het onderwijs wordt onderzocht door te kijken naar leerlingen met vergelijkbare resultaten, maar een andere achtergrond. Bijvoorbeeld door kinderen met vergelijkbare intelligentie, maar ouders met een ander opleidingsniveau, met elkaar te vergelijken. De Onderwijsinspectie doet daar onderzoek naar.

Wij beoordelen deze stelling als Waar

Live check

Alexander Pechtold (D66): ‘Er is ook geld mee gegaan voor zorg in gemeenten’

Alexander Pechtold (D66) en Tunahan Kuzu (Denk) begonnen hun onderlinge debat over de gezondheidszorg, na een vraag van een lokale politica uit Wierden. Die wilde van Pechtold en Kuzu weten waarom het Rijk de gemeenten met zulke ingewikkelde zorgwetten had opgezadeld.

Pechtold merkte op dat gemeenten meer zorgtaken hebben gekregen na de overheveling van zorgtaken in 2015, dat zorg dichterbij de mensen is komen te staan en dat gemeenten daar ook geld voor hebben gekregen.

Dat klopt in principe natuurlijk: het Rijk geeft gemeenten meer taken, en daar is geld voor nodig. Het Rijk hevelde 13,8 miljard euro naar gemeenten over voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Toch zal Pechtolds uitspraak in gemeenten met gefronste wenkbrauwen worden ontvangen. Want de overheveling van zorgtaken was vooral ook een bezuiniging. Gemeenten hadden 11 procent minder voor de uitvoering van de WMO dan het Rijk en zo’n 15 procent op de jeugdzorg van 2015 tot en met 2017. Voor de wethouders was dat lastig: ze moesten dezelfde zorgtaken uitvoeren, maar met veel minder geld. Patiënten konden daardoor in sommige gemeenten op minder zorg of hulp rekenen.

In 2016 bleek dat gemeenten niet al dat geld hebben uitgegeven. Er was in totaal ruim een miljard over. Het bleek dat gemeenten in het begin niet goed wisten hoeveel patiënten er in hun gemeente woonden, en dat ze heel voorzichtig waren met het uitgeven van geld.

We beoordelen Pechtolds uitspraak dat gemeenten geld mee hebben gekregen om zorg te leveren als waar, met de aantekening dat dit maar het halve verhaal is, want het geeft geen antwoord op de vraag waarom het voor gemeenten financieel lastig was goede zorg te leveren.