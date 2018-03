Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Een zeer boeiend portret van Christopher Steele



Redacteur Maartje Somers tipt een zeer boeiend portret van Christopher Steele, de spion die het nog altijd niet geverifieerde, maar evenmin ontzenuwde dossier schreef over chantage van Trump door het Kremlin. Auteur is de gerespecteerde New Yorker-journaliste Jane Mayer. Steele voelt zich ondertussen ongemakkelijk nu hij vol in het vizier staat van twee wereldleiders.