‘Die vorm van de paraplu, dat was een gelukje’

„Het was in de ochtend en er was een sneeuwstorm aan de gang”, vertelt Thomas van den Berg (29). En waar andere mensen dan wat dichter bij de kachel kruipen, pakt hij juist zijn jas én camera. „Gaaf om in barre omstandigheden foto’s te maken.” Hij raakte verzeild bij de Delftse Poort in zijn woonplaats Rotterdam en schoot er de winnende foto.

„Door alleen de onderkant van de poort in beeld te nemen, ontstond een perfect frame. Het contrast was mooi: niet alleen door het donkere van de poort en het witte van de sneeuw, maar ook door het fijne van de vlokken en die sterke lijnen van de driehoek.”

Het wachten was alleen nog op een passant. „Want in mijn foto’s ben ik altijd op zoek naar het menselijke.” Het duurde even, maar uiteindelijk naderde er een man. „Volgens mij had hij z’n hele hebben en houden bij zich. Misschien leefde hij wel op straat. De paraplu die hij ophoudt, heeft eenzelfde soort driehoekige vorm als de doorgang. Dat was een gelukje.”

Reisfotografie

Van den Berg fotografeert pas serieus sinds hij vorig jaar in z’n eentje tien maanden door Azië is gaan trekken. „Ik had een camera gekocht, gewoon om onderweg wat kiekjes te maken. Maar ik ontdekte al snel een verborgen passie in mij: reisfotografie. En ik kan wel zeggen dat ik er behoorlijk fanatiek in ben geworden.”

Van den Berg is van beroep landschapsarchitect, maar wie denkt dat hij zijn camera vooral op landschappen richt, heeft het mis. „Ik fotografeer veel liever mensen, en zeker daar in Azië: prachtig, die getekende koppen. En elk portret vertelt een eigen verhaal. Dat vind ik interessanter dan een foto van de omgeving.”

Met name India vindt hij geweldig. „Die cultuur is ontzettend kleurrijk.” Bovendien zijn de inwoners er vriendelijk, poseren ook vaak gewillig voor de camera. „Je moet natuurlijk niet ineens voor hun neus gaan staan en afdrukken. Je moet geduld hebben, geïnteresseerd zijn in wie ze zijn en wat ze doen. Dat maakt het ook zo leuk. Die camera zorgt voor interactie met mensen die je anders nooit zou spreken.”

Mooiste mensen

Van den Berg wil zich verder ontwikkelen in reisfotografie. „Je hebt maar één leven. Dan kan je de hele dag op kantoor blijven zitten, maar ik trek er liever op uit. Er valt nog zoveel te ontdekken.” Iran, Ethiopië, dat soort landen, daar zou hij graag nog naartoe gaan. En zeker ook weer naar India. „Ik wil naar plekken waar de mooiste mensen zijn om te fotograferen. Ik zie wel hoe het loopt. Ik laat de camera mij de weg wijzen.”

In de maand maart is het thema Jeugd. U kunt uw ‘jeugd’-foto’s inzenden tot vrijdag 30 maart 17.00 uur via nrc.nl/fotowedstrijd.