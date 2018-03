Dick Benschop (Shell) wordt nieuwe topman Schiphol

Oud-staatssecretaris Dick Benschop (60) is de beoogd opvolger van Jos Nijhuis als president-directeur van Schiphol. Dat bevestigen ingewijden aan NRC. De raad van commissarissen van de Royal Schiphol Group draagt Benschop voor, de minister van Financiën (Wopke Hoekstra, CDA) wordt als grootaandeelhouder geconsulteerd.

De PvdA’er Benschop is momenteel werkzaam bij Shell en was in het tweede Paarse kabinet van PvdA, VVD en D66 (1998-2002) staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. In die rol was hij belast met onder meer Europese zaken en internationale milieu-aangelegenheden.

Benschop studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Al snel werd hij actief binnen de PvdA waar hij verschillende functies vervulde. Zo was hij onder meer persoonlijk medewerker van fractievoorzitters Joop den Uyl en Wim Kok. Benschop is een vertrouweling van premier Kok, voor wie hij ook actief was in diverse verkiezingscampagnes. In 2003 verruilde de in Driebergen geboren Benschop de politiek voor Shell. Daar bekleedde hij diverse leidinggevende functies in binnen- en buitenland. Zo was hij tot 2015 president-directeur van Shell Nederland.

Langer dan verwacht

De opvolging van Nijhuis duurde langer dan verwacht. Oorzaak was een moeizame keuze tussen een kandidaat die goed is ingevoerd in de politiek versus een kandidaat die veel kennis heeft van het bedrijfsleven. Benschop beschikt over beide. In oktober 2017 kondigde Nijhuis, aangetreden in januari 2009, aan dat hij wilde stoppen. Zijn termijn als president-directeur liep tot 1 januari 2019, maar hij zou vertrekken in het eerste kwartaal van 2018. Later werd de vertrekdatum verzet naar 31 maart 2018. Oud-minister en bestuursvoorzitter van het VUmc Wouter Bos was een serieuze kandidaat, maar werd afgewezen omdat hij te politiek zou zijn.

De opvolger van Nijhuis wordt benoemd door de raad van commissarissen onder voorzitterschap van Louise Gunning-Schepers, hoogleraar gezondheid en maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam. De staat is grootaandeelhouder met 70 procent van de aandelen van Schiphol. De drie andere aandeelhouders zijn de gemeente Amsterdam (20 procent), gemeente Rotterdam (2 procent) en Aeroports de Paris (8 procent).

Deze vrijdag ontstond ophef over de voorkeur van Nijhuis en Schiphol voor een mannelijke opvolger. Bij gelijke geschiktheid, zo liet de luchthaven weten na berichtgeving in de Volkskrant, gaat de voorkeur uit naar een man. Anders zou de balans binnen de vierkoppige raad van bestuur, waar nu twee vrouwen in zitten, worden verstoord. Kamerleden en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) reageerden zeer afwijzend op de voorkeur.

Vliegbewegingen

Benschop wacht een lastige taak. Verdere groei van Schiphol is voorlopig nauwelijks mogelijk door afspraken met omwonenden en overheden uit 2008, waarbij een limiet aan het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) is gesteld. Het afgesproken maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar tot en met 2020 is vrijwel bereikt. Dat betekent dat er de komende drie jaar bijna geen vluchten bij kunnen komen. De uitwijk van vakantievluchten naar Lelystad Airport, aanvankelijk gepland voor 2018, is onlangs opnieuw uitgesteld naar minimaal 2020. Hierdoor ontstaat extra druk op Schiphol. Nijhuis en KLM-topman Pieter Elbers vinden het nieuwe uitstel van de opening van Lelystad Airport reden om de afspraak over 500.000 vliegbewegingen in de nabije toekomst open te breken.

Naast organisatorische uitdagingen krijgt Benschop bij de ontwikkeling van Schiphol te maken met een afnemend draagvlak voor luchtvaart. Mede door breed bewonersverzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport lijkt het verzet tegen groei van de luchtvaart toe te nemen. Nijhuis signaleerde dit in zijn laatste nieuwjaarsspeech, begin dit jaar. Hij zei toen: “De liefde voor luchtvaart glipt door onze vingers en maakt plaats voor een paradox. Ondanks dat steeds meer mensen steeds meer willen vliegen, zien steeds meer mensen vliegtuigen als lawaaimachines. Die bovendien veel te vaak overkomen en vaak te veel geluid en uitstoot produceren. Tegelijkertijd blijkt dat steeds meer mensen dichtbij een luchthaven willen werken en wonen.”

Dick Benschop was niet bereikbaar voor een reactie.