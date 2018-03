De Tunnel Club

Het treurigste bericht kwam deze week van Ajax. Ze gaan een zogenaamde Tunnel Club beginnen. Dat hebben ze afgekeken van Manchester City. Wat dat is? Achter een glazen wand, die langs de spelerstunnel loopt, staan restauranttafeltjes en daaraan mogen rijke mensen luxe lunchen. Wat ze dan zien? Hoe de elftallen het veld op gaan! En voor aanvang bij de warming-up mag het gezelschap een beetje sfeer snuiven aan de rand van het veld. Hebben ze toch een keer op het gras van de Arena gestaan. Daarna kan je dood. Dan heb je je uiteindelijke doel bereikt. Of de spelers ook zien hoe de lunchgasten aan hun gesauteerde krabbenpootjes knagen? Nee, het is een spiegelwand. Zo een die ze ook op politiebureaus hebben als je anoniem een crimineel moet herkennen. In dit geval is dat wel grappig. Want er zitten ongetwijfeld regelmatig bankrovers tussen de sponsors.

Wat ook belangrijk is: directeur Edwin van der Sar zelf komt aan je tafeltje. Althans in het promotiefilmpje. Dus dat is nogal wat. Edwin aan je tafel! Weet niet of je hem echte vragen mag stellen. Voorbeeld? Waarom het toch altijd zo’n bestuurlijk zooitje bij zijn club is? En waar ze toch die capabele commissarissen vandaan halen? Of wat die Ten Hag nou precies doet bij het eerste elftal? Behalve na elke wedstrijd tienduizend voetbalclichés de wereld in stamelen en uiterlijk heel erg op zijn voorganger lijken. Zijn bescheiden en beschaafde voorganger die het sportief gezien trouwens stukken beter deed en die het elftal na het grote Nouri-drama net lekker op de rails had. En je mag vragen of Edwin aan het eind van het vierde mislukte seizoen op rij ook een grote leegloop van de topspelers verwacht? De echte jongens met ambitie willen iets meer dan voor de zoveelste keer met de bus naar Kerkrade en Almelo.

Wie heeft op een vergadering in de Arena, die nog steeds niet naar Cruijff vernoemd is, als eerste het begrip Tunnel Club gebruikt? Zonder stotteren of schaamrood. En wie heeft er groen licht gegeven? En wie kwam uiteindelijk op het lumineuze idee om het te presenteren in de week dat de club het kampioenschap volledig verspeeld heeft? Edwin? Marc Overmars? Een ander commercieel saleswonder? Is het bedoeld als bliksemafleider? Of is het gewoon een vroege 1-aprilgrap?

Andere vraag: wie gaan daar zitten eten aan die treurige tafeltjes? Rijke stinkerds natuurlijk. Types die alles al hebben. Het soort dat om de landelijke commotie over een salarisverhoging van 50 procent keihard lacht.

Over die perverse verhoging gesproken: Wat is dat toch weer grappig. Welke sociaal analfabete dwaas zal daar binnen de ING als eerste over begonnen zijn? Iemand moet dat bedrag toch in zijn mond hebben durven nemen. Commissaris Hans Wijers? Die is van D66 waar ze niet struikelen over een gratis flatje meer of minder. En Hans doet het bij Ajax ook al een tijdje hartstikke lekker. Jeroen van der Veer kan het ook geweest zijn. Dat is die gozer die met Halbe op schoolreisje naar Poetin was. Of is het die Ralph Hamers zelf geweest? Dat hij op het vrijdagmiddagsnuifje op de Zuidas voorzichtig aan een paar collega’s vertelde dat zijn vrouw voelt dat ze in de Jumbo van Blaricum stiekem wordt uitgelachen door de au-pairs van de buren. En dat dat echt niet langer kan. Miljoentje erbij dus. Dan heb je wel humor. Zeker als het gewone bankvolk net met 1,7% afgescheept is. Ik heb het nu over het personeel dat afgelopen jaren niet ontslagen is. En over een bankdirectie die tien jaar geleden nog met een daklozenkrant voor het Ministerie van Financiën stond te kleumen.

Maar er zijn belangrijker zaken dan voetbal en geld. Trump en Kim gaan aan de thee. Waar ze dat gaan doen? Misschien wel in die Amsterdamse Tunnelclub. De naam is goed. En dat Donald na afloop het kapotte Ajax koopt en aan die idiote Kim schenkt. Als speeltje. Dat is weer eens iets anders dan raketjes. En veiliger.