Chailly speelt met Stravinsky’s ‘Vuurvogel’

Klassiek Kon. Concertgebouworkest o.l.v. R. Chailly. Werken van Sjostakvovitsj en Stravinsky. Gehoord: 8/3 C’gebouw Amsterdam. Herh.: 9 en 11/3, aldaar. Radio 4: 11/3, 14.15 uur (live). (Sjostakovitsj) ●●●●● (Stravinsky) ●●●●●

Lang is de lijst: om precies te zijn 158 keer ging oud chef-dirigent Riccardo Chailly het Concertgebouworkest voor in een werk van Stravinsky. Een Stravinsky-specalist mag je hem dus gerust noemen. Tenzij zo’n predicaat wordt geassocieerd met bedeesd intellectualisme, want Stravinsky excelleert volgens Chailly nu juist in brille, snel maar vloeiend tussen stemmingen en sferen en héél veel opwinding.

Reünie

Voor het Concertgebouworkest is het lopend concertseizoen er een van herenigingen met alle nog levende oud-chefs. Maar van een echte ‘reünie’ is nauwelijks sprake: Chailly, chef tussen 1988 en 2004, staat voor een grotendeels vernieuwd/verjongd orkest, waarmee hij uitstekend uit de voeten bleek te kunnen.

In het minder populaire Tweede vioolconcert van Sjostakovitsj verliep de samenwerking nog niet optimaal gesmeerd. Op de Russische violist Vadim Gluzman (1973), in Nederland eerder te beluisteren maar bij het orkest debuterend,valt niets af te dingen: volle toon, mals vibrato, soepele streek. Maar de Sjostakovitsj ook in dit werk typerende nervositeit, de kermende aanklachten tegen het Sovjet-regime – ze missen doel als ze niet klinken met rafels en splinters waar het bloed afspat. En voor die urgentie was de wisselwerking tussen orkest en solist tot aan het slotdeel te weinig snedig en het lijnenspel te romig.

Tovertuin

Een extreem beeldende en opwindende uitvoering van Stravinsky’s balletmuziek De vuurvogel in de weinig gespeelde, complete versie maakte echter alles goed.

In de mix van kwikzilverige speelsheid, lyrische lijnen en infernaal beuken en klapwieken toonde Chailly zich met het geweldig spelende orkest (droomsoli van hoboïst Podyomov en fagottist Núñez) een meester. Je hoefde de inhoud niet te kennen om je drie heerlijke kwartier in een tovertuin van kleuren en perfectie te wanen.