Met het vertrek van Humberto Tan bij RTL Late Night verliest de gekleurde gemeenschap een belangrijk boegbeeld. Er zijn mensen die betogen dat het hier niet over ‘kleur’ gaat. Dat gaat het wel. Als allereerste gekleurde presentator in een showprogramma maakte ik mijn debuut ook voor RTL. Dat was in 1994. Ik was destijds op de zaterdagavond een noviteit, de kranten schreven er gretig over. Van Westerloo omarmt ‘neger’ als presentator, kopte een reclamevakblad toen. Mag het anno 2018 nog steeds, of erger nog, weer nieuws zijn als een gekleurde presentator zich aandient?

Al jaren spreken managers van allerhande zendgemachtigden, met de politiek in hun kielzog, over de grote noodzaak van diversiteit. De afspiegeling van de samenleving moest en zou tot uitdrukking komen in het Nederlandse medialandschap. Daarom zou er vanuit de NPO een heuse ‘Task Force’ komen. Het resultaat is dat een grote doelgroep beduusd naar de Nederlandse televisie kijkt, en achterblijft met een leegte. Een leegte die weer een deuk geeft in het zelfvertrouwen van veel jonge mensen die de afgelopen jaren begonnen te geloven dat als Tan het kon, zij het ook konden. Zo’n rolmodel is er nu niet meer. Niet in de regering en nu ook niet meer op televisie.