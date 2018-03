Brieven 9/3/2018

literatuur

DAF ook in Heeresma

Paul van der Steen merkt op (5/3) dat er in de Nederlandse literatuur nauwelijks regels worden gewijd aan de DAF-auto. Ja, een bijrolletje bij A.F.Th., iets in het werk van Jan Elburg en Anton Coolen, maar daar blijft het dan wel bij. Toch is er wel degelijk meer! De Nederlandse auteur Heere Heeresma laat een DAF – als vervoermiddel van een vertegenwoordiger – zelfs een hoofdrol spelen in zijn Geef die mok eens door, Jet! (1968), verfilmd door Frans Weisz in 1975. Hoe slechter het gaat met het hoofdpersonage, hoe bitterder het lot van zijn trots, zijn ‘als een blok op de weg’ DAF.

Kindhuwelijken

Noem het pedohuwelijk

Kinderen trouwen wereldwijd zelden of nooit met kinderen. Wat wij kindhuwelijken noemen zijn in werkelijkheid pedohuwelijken: kinderen die in een huwelijksbed van een volwassene worden gelegd. Nu, noem het beestje bij de naam. Temeer daar je met eufemismen deze misstanden niet kunt aanpakken. Of bezigt men hier verzachtende termen omdat het altijd weer religies zijn die deze huwelijken toejuichen? Gebruik liever de correcte term ‘pedophile marriage’ in VN-vergaderingen.

suiker

Minder zoet went

Suiker is niet nodig voor de smaak. Wie ooit gestopt is met suiker in de thee of koffie, weet dat dit na ongeveer een week went. Met suiker smaakt het drankje opeens mierzoet. De voedingsindustrie stopt suiker in haar producten, omdat zij weet dat bij een bepaalde verhouding van vet en suiker mensen sneller dooreten. En omdat de meeste mensen inmiddels aan zoete smaken gewend zijn, passen andere producten zich aan. Appelsoorten zijn bijna allemaal zoeter dan twintig jaar geleden, terwijl hierbij de verhouding vet/suiker geen rol speelt. De gewenning aan zoet creëert een sneeuwbaleffect.

Om suiker te vermommen en naar achteren in de ingrediëntenlijst te schuiven gebruiken fabrikanten er verschillende namen voor, zoals agavesiroop, ahornsiroop, aroma, beetwortelsap, dextrose, fruitsapconcentraat, galactose, en maltose.

vegetarisch

Onsmakelijke vleeseters

Ik begrijp de ophef rond vleesloos eten niet zo goed. Weliswaar ben ook ik opgevoed met de gedachte dat eten bestaat uit aardappelen, vlees en groenten. Maar toen ik tijdens een verblijf in India een week zonder dierlijk voedsel heb geleefd, én fantastisch heb gegeten, realiseerde ik mij dat het een kwestie van ontwenning is en gebruik van fantasie. Ik ben geen hardline vegetariër, maar vind vlees steeds minder smakelijk en eigenlijk vind ik mensen die vlees eten ook een beetje onsmakelijk. Stoppen met vlees eten is nog makkelijker dan stoppen met roken.

Noord-Korea

Geen sancties meer

De dooi in de ijzige relatie tussen Noord- en Zuid-Korea biedt een unieke kans om eindelijk tot vrede te komen in Korea en een nucleaire ontsporing af te wenden. De Verenigde Staten mogen dit niet blokkeren door extra sancties uit te vaardigen voor Noord-Korea omdat de president schuldig zou zijn aan de moord op zijn halfbroer. Nederland, als tijdelijk voorzitter van de Veiligheidsraad, zou de VS moeten oproepen het vredesproces in Korea voluit te steunen. Werk aan de winkel voor onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.

Correcties/aanvullingen

Linda Polman

In de column Bij nobele intentie geldt noblesse oblige (7/3, p. 19) wordt de naam van journaliste Linda van der Pol genoemd. Bedoeld wordt Linda Polman.

Cheider

In Het plotselinge vertrek van de leraar bleef lang onbesproken (7/3, p. 4) nam NRC de reactie van rabbijn Binyomin Jacobs op dat hij zelf een onafhankelijke commissie had voorgesteld om het handelen te onderzoeken van het schoolbestuur bij mogelijk misbruik op het Cheider. Dit bleek een fout in de reactie van Jacobs. Deze commissie onderzoekt een andere zaak.