Natuur is voor tevredenen of legen.

Uitzicht waarbij geen uitleg nodig is.

Een aaibaar lapje vlees noch vis

waarlangs we ons gewapend voortbewegen.

Haast alle herten zijn van pluche gemaakt,

de goudvis zwemt de kinderkamer rond

en zelfs de stijf bevroren wintergrond

blijkt roomijs, met bastognesmaak.

Zelf vielen we tevoorschijn uit een boek,

bedachten de grenzen en tekenden kaarten,

kweekten rokerslongen, paardenstaarten,

de ongeslachtelijke onderbroek.

De evolutie is ons goed gezind geweest,

God heeft ons ingeënt tegen verdwalen.

Achter de hekken van onze verhalen

zijn wij het gezegendste beest.

Ester Naomi Perquin

Dichter des Vaderlands