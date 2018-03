Aandelen van Amerikaanse banken zoals Goldman Sachs en JP Morgan stegen de afgelopen week. Het lijkt er steeds sterker op dat de Amerikaanse senaat gaat instemmen met het terugdraaien van de strengere bankregels die na de crisis waren opgesteld. Ook een aantal Democratische senatoren is overtuigd door de bankenlobby.

De Nederlandse offshore-industrie verdwijnt uit de AEX-index. Baggeraar Boskalis en maritiem dienstverlener SBM Offshore degraderen naar de MidKap. De wijzing gaat vanaf maandag 19 maart in. De plek van Boskalis en SBM Offshore in de hoofdindex wordt ingenomen door verzekeraar ASR en verlichtingsbedrijf Philips Lighting, afgesplitst van Philips.

De druk om digitale munten te reguleren neemt wereldwijd toe. Ook de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra maakte deze week bekend strengere regels te willen. De wisselkoersen van bitcoin en andere munten stonden ook weer onder druk: deze week ging bitcoin zo’n 18 procent onderuit, tot ongeveer 9.000 dollar per stuk op vrijdag.

Toyota gaat dit jaar op de Europese markt stoppen met de verkoop van personenauto’s met een dieselmotor. Het Japanse merkt gaat zich volledig richten op hybrides.

Kentucky Fried Chicken heeft na een blunder in het Verenigd Koninkrijk logistiek bedrijf DHL in de ban gedaan. De fastfoodketen was naar DHL overgestapt, maar kwam door een fout van dat Duitse bedrijf vorige maand zonder kip te zitten. Honderden restaurants moesten worden gesloten omdat het hoofdingrediënt miste. KFC gaat terug naar de oude distributeur Bidvest.

8 procent daalde de omzet van Lego in 2017. De eerste keer in 13 jaar dat het Deense bedrijf niet groeide.

3,2 procent wordt dit jaar de economische groei in Nederland, volgens het CPB. Directeur Laura van Geest waarschuwde voor te veel focus op koopkrachtplaatjes. Die geven een „gestileerde weergave” van de werkelijkheid, zegt ze. Op individueel niveau spelen andere factoren een grotere rol voor het inkomen: een scheiding of pensionering bijvoorbeeld. Die worden niet meegewogen.

112 miljard dollar is Amazon-oprichter Jeff Bezos inmiddels waard, volgens de nieuwe rijkenlijst van Forbes. Hij is daarmee de nieuwe nummer 1. Vorig jaar werd hij 39,2 miljard rijker. Alleen die jaarwinst al komt neer op 5,26 dollar voor elke mens op aarde.

aex-index 537,14 punten / +3,55%



De AEX maakte deze week het verlies van vorige week weer goed. Een handelsoorlog met de VS hangt in de lucht, nadat president Trump importheffingen op staal en aluminium doorzette. Dat drukte de stemming aanvankelijk, maar door positieve cijfers over werkgelegenheid in de VS maakten de Europese beurzen vrijdag nog een eindsprint.