Wat missen we als Kim en Trump ophouden met schelden?

Wat zouden Kim Jong-un en Trump tegen elkaar zeggen als ze elkaar straks voor het eerst ontmoeten? “Wat zit je haar leuk”?

Dat zou in elk geval een stuk aardiger zijn dan wat ze elkaar de laatste jaren naar het hoofd hebben geslingerd. Vaak ging het erover wie de langste is of wie de grootste heeft. Zo noemde Trump Kim standaard “raketmannetje.” Trump was er ook trots op dat hij een ‘grotere knop’ had dan Kim.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 september 2017

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 januari 2018

Kim op zijn beurt kwam met het antieke Engelse woord ‘dotard’ op de proppen. Dat betekent iets als seniele grijsaard. Het woord was zo weinig gangbaar dat de BBC het speciaal aan haar lezers moest uitleggen. Die opmerking vond Trump misplaatst. “Waarom noemt hij me ‘oud’, terwijl ik hem NOOIT ‘kort en dik’ zou noemen?” twitterde Trump. Ook de Noord-Koreaanse media bemoeiden zich ermee. Die vonden dan weer dat Trump “een walgelijke crimineel” was die “tot de dood veroordeeld is door het Koreaanse volk.”

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 november 2017

Dat is nu allemaal voorbij. Trump gaat nu “de maniak die daar zit” ook echt ontmoeten, en Kim zal vast niet meteen zeggen dat de woorden van Trump “klinken als het geluid van een blaffende hond.” Maar of Trump zijn gesprekspartner ook meteen zal aanspreken als “De Grote Zon voor de 21ste Eeuw”, zoals in Noord-Korea te doen gebruikelijk, is nog zeer de vraag.