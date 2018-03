Als barbiepop mist feministe Frida Kahlo ineens haar karakteristieke monobrow

Frida Kahlo heeft Barbie nooit gekend. Toen de eerste versie van de pop in 1959 op de markt kwam, was de Mexicaanse kunstenares al vijf jaar dood. Toch is deze week een conflict ontstaan tussen enerzijds de hyper-Amerikaanse – en volgens critici seksistische – pop en anderzijds de communistische feministe. Althans, tussen poppenfabrikant Mattel en een verre nazaat van Kahlo.

Donderdag bracht Mattel op Internationale Vrouwendag poppen uit van twaalf ‘inspirerende vrouwen’. Mattel krijgt al jaren kritiek vanwege Barbies onrealistische lichaamsvorm en gebrek aan culturele diversiteit. Het dozijn ‘sheroes’ (heldinnen) moet de aandacht vestigen op vrouwelijke rolmodellen uit alle hoeken van de wereld. Onder hen de Amerikaanse snowboarder Chloe Kim, Australische milieubeschermer Bindi Irwin, de Chinese volleyballer Hui Ruoqi en de Franse chef-kok Hélène Darroze.

En dus ook Frida Kahlo, de vrouw die uitgroeide tot feministisch icoon door zich in zelfportretten juist niet barbie-achtig te schilderen. Haar zware, aaneengesloten wenkbrauwen zette ze extra aan, haren op haar bovenlip of een nieuwe rimpel verborg ze allerminst.

Als barbiepop mist Kahlo echter haar karakteristieke monobrow: ze heeft ineens twee losse wenkbrauwen. Daarnaast zijn haar ogen relatief licht en heeft ze een jurk aan die niet past in de Tehuana-stijl die Kahlo vaak droeg. Een achternicht van Kahlo beklaagde zich hierover. Volgens haar advocaat wil ze geen geld, maar vindt ze wel dat Mattel de pop „meer moet laten gelijken op de persoon die ze echt was”. Mattel zegt dat het het portretrecht heeft afgekocht van de familie-Kahlo.