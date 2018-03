90 miljoen om woonwijken aardgasvrij te maken

Het kabinet heeft dit jaar 90 miljoen euro vrijgemaakt om een aantal bestaande woonwijken aardgasvrij te maken. Het plan maakt deel uit van een reeks maatregelen die de Nederlandse CO2-uitstoot moeten verminderen.

Nederland wil tegen 2030 de uitstoot met 49 procent hebben teruggebracht. Daarvoor had het kabinet al in het regeerakkoord jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar nu is de invulling voor het huidige jaar verder bekendgemaakt. Bijna een derde wordt in 2018 onder meer gebruikt voor een aantal wijken in Groningen. Uiteindelijk wil het kabinet vanaf 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen afsluiten van het gasnetwerk.

Het kabinet investeert verder nog 30 miljoen in innovatie om de CO2-uitstoot van glastuinbouw en veehouderij te verminderen en 15 miljoen euro vrijgemaakt om bussen, trucks en bedrijfswagens die rijden op waterstof te introduceren. Daarvoor worden dit jaar zeven waterstof-tankstations gebouwd.

De zogenoemde ‘Klimaatenvelop’ wordt verdeeld over verschillende ministeries. De eerste investeringen voor 2018 zijn nu vastgesteld door de ministerraad. Vanaf volgens jaar zullen de bestedingen vastgelegd worden in het Nederlandse Klimaatakkoord waar op het moment aan gewerkt wordt.