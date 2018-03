Ziggo stopt analoog signaal op 1,1 mln tv’s

VodafoneZiggo begint in april met de uitschakeling van het analoge tv-pakket. Als eerste is Capelle aan den IJssel aan de beurt, samen met enkele dorpen in de omgeving. De kabelmaatschappij maakte donderdag bekend dat er over twee jaar geen tv meer is te kijken op de ‘ouderwetse’ manier, zonder settopbox of digitale ontvanger. De analoge tv wordt per regio uitgeschakeld, analoge radio blijft in ieder geval tot en met 2019 werken. Caiway, een kleinere kabelaanbieder, stopte eerder al met analoge tv, het Zeeuwse Delta volgt dit jaar.

VodafoneZiggo, een joint venture van kabelmaatschappij Ziggo en mobiel netwerk Vodafone, heeft 3,9 miljoen tv-klanten. Een kleine 10 procent van hen kijkt alleen analoog. Ook kijken 800.000 abonnees op een tweede tv in huis analoog, schat de kabelaar.

Het analoge pakket telt maximaal 29 zenders. Eén analoge zender kost evenveel ruimte als vijf digitale HD-kanalen. Het gaat om eenvijfde van alle bandbreedte op de coaxkabel, zegt Leo-Geert van den Berg, directeur van het vaste netwerk van VodafoneZiggo. „We hebben ruimte nodig omdat mensen meer zenders willen, vaker uitgesteld tv-kijken en wij hogere internetsnelheden aan willen bieden.”

VodafoneZiggo wil na 2020 snelheden „tot 1 gigabit” aanbieden, nu is dat voor consumenten via de kabel maximaal 400 megabit, een snelheid die concurrent KPN op sommige plekken ook via de koperlijn haalt.

Abonnees die louter analoog kijken – in Capelle aan den IJssel enkele duizenden huishoudens – krijgen een gratis settopbox. Een extra box voor een tweede tv kost 29,95 euro. Volgens Van den Berg kan het digitale pakket worden bekeken met elk toestel dat na 2010 op de markt kwam(voorzien van DVB-C tuner).