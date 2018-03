Moestuin

Sinan van Noppen is bij de verkiezingen kandidaat voor de islamitische partij NIDA voor een ‘gebiedscommissie’ in Rotterdam.Khalid Amakran Naam: Sinan van Noppen (16), Rotterdam Zit in: 5 havo Woont met: vader, moeder, broer, twee broertjes Vader: projectmanager Moeder: arts, homeopaat

„Rotterdam is een grote stad en mensen gaan niet altijd heel sociaal met elkaar om. Sociale initiatieven zijn nodig. Bijvoorbeeld: een moestuin. Dat is iets wat mensen met elkaar bindt, onafhankelijk van etniciteit. Het is belangrijk om groepen bij elkaar te brengen en het gesprek aan te gaan. En begrip te hebben. Ik ben half Nederlands en half Turks. Wanneer ik spreek met Nederlanders voel ik me geen buitenstaander. Wanneer ik spreek met Turken ook niet. Sommigen zoals ik voelen zich bij geen van beiden thuis omdat ze half half zijn. Ik voel me thuis bij beiden. Het is diversiteit die ik ook in mijn eigen afkomst heb.”

NIDA

„Ik hou van debatteren, discussiëren. Dat is een van de redenen dat ik in de politiek ben gegaan. Door mijn vader ben ik in contact gekomen met mensen zoals Nourdin El Ouali, de leider van NIDA. Hij komt in debatten met goede, solide argumenten. Toen ik zag dat je vanaf zestien mee kon doen voor de gebiedscommissie dacht ik: leuk, waarom niet. Nu sta ik bij de gemeenteraadsverkiezingen voor NIDA op de lijst voor de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Er zijn nauwelijks jongeren politiek betrokken. Dat zou ik graag willen veranderen. Ik zou graag meer mensen leiden, laten zien dat er een politieke weg is van jongs af aan.”

Bidden

„Wanneer ik kan, ga ik naar het vrijdaggebed. Ik heb dan een tussenuur, meestal haal ik het net om heen en weer te gaan. Verder is er het gebed zelf, vijf keer per dag. Dat lijkt veel maar het neemt maar vijf à tien minuutjes van je tijd. Wij geloven dat God ons heeft gemaakt. Alles heeft gemaakt wat er is. Hij vraagt ons om hem te aanbidden. Dat is als het ware een soort bedanken. Ik leef in een goed gezin, ik ben bevoorrecht. Daarom wil ik vechten voor rechten voor anderen door in de politiek te gaan. En daarom wil ik God ook bedanken. Vijf keer per dag. Ik heb één keer meegemaakt dat er negatief werd gereageerd. Er was een speciale gebedsruimte, daar ging ik naar binnen. Toen kwamen er wat jongeren, die gingen schelden en zo. Dat gedrag bestaat. Het hoort eigenlijk niet te kunnen. Ook al ben je niet akkoord dat iemand gaat bidden, dan hoor je nog steeds respectvol te zijn.”

Gespierd

„Ik lees veel Engelse boeken, vooral fictie. Ik vind het gaaf om een andere wereld te zien, die ver van deze wereld is. Ik hou ook van sport. Hardlopen en fitness. Zelfs een klein beetje sport geeft je hersenen ruimte om te denken. Uit onderzoek blijkt dat het gezond is. Niet alleen voor je gedachtengang, ook voor je lichaam, je levensverwachting. Ik ken mensen die denken dat als iemand gespierd is, hij niet intelligent is. Dat is natuurlijk ongefundeerd.”

