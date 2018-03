IJsrijder gestrand

Zo’n tweehonderd meter vanaf de dijk staat een auto in het slib van de Waddenzee, ter hoogte van Sint Jacobiparochie, tussen Harlingen en Holwerd. Volgens Omroep Brabant is de auto van een 19-jarige Helmonder, die met vrienden het afgelopen weekend op het ijzige wad wilde rijden. De auto kwam in het slijk vast te zitten en het lukte bij opkomend tij niet meer die weg te krijgen. Met vloed staat de auto volledig onder water. Rijkswaterstaat zou deze donderdag een poging doen het voertuig te bergen.