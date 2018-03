Waarom is Ali Wong zo grappig?

Hoogzwanger speelde de Amerikaanse komiek en scenarioschrijver Ali Wong in 2016 haar voorstelling Baby Cobra. Kaartjes voor eerdere shows werden zo slecht verkocht dat ze regelmatig in grote aantallen via kortingsbonnensite Groupon van de hand werden gedaan. Met Baby Cobra ging het anders: ze maakte harde grappen over haar zwangerschap, seksualiteit en feminisme en de voorstelling kreeg lovende kritieken. Ze werd omschreven als “cabaretgenie” en “pionier”.

Wat maakte deze voorstelling nu zo bijzonder? Anouk Kragtwijk schreef in december in NRC dat het deels met haar achtergrond te maken heeft: “Wong is opgegroeid in Amerika maar heeft Aziatische ouders. Alleen al om die reden is het verfrissend om naar haar te kijken; ze heeft bagage die andere komieken niet hebben.”

Datavisualisatie

De Amerikaanse website The Pudding analyseerde de hele voorstelling en maakte een mooi vormgegeven dataproject. De journalisten visualiseren de momenten dat er werd gelachen. Ieder lachsalvo is een cirkel; hoe groter de cirkel, hoe harder de lach.

Zo blijkt dat op ongeveer driekwart van de show het publiek het hardst lacht. Waarom? Was het de grap? Was het de opbouw van het verhaal? The Pudding zoekt stap voor stap het antwoord. Met de pijltjes op je toetsenbord klik je door de productie en als lezer word je meegenomen in de prachtig weergegeven analyse. Het project geeft niet alleen inzicht in de voorstelling van Wong maar geeft ook meteen een inkijkje in de verschillende vormen van cabaret.