Weekend is…liefde met z’n vieren

‘Tijd voor jezelf, dat is iets wat je met polyamorie niet veel hebt”, zeg evenementenorganisator Robbert Meijntjes (31). Zijn vrije tijd wordt bijna volledig in beslag genomen door zijn liefdesleven. „Naar de bioscoop, uit eten, op de bank liggen en Netflix kijken, gewoon wat iedereen met een relatie doet, maar dan maal drie.” Want Robbert heeft drie vriendinnen en die vriendinnen hebben vriendjes en vriendinnetjes en iedereen is op de hoogte van elkaars bestaan.

Het begon allemaal met La Vie d’Adèle, de zwoele Franse film over een broeierige, lesbische romance. Meijntjes zag hem samen met Bernice den Adel, een 29-jarige Roller Derby-speler met wie hij op dat moment al 2,5 jaar een relatie had. „Bernice is biseksueel. Ik vroeg haar of ze het niet jammer vond dat ze door onze relatie een deel van zichzelf moest onderdrukken. Zij gaf toe dat dat zo was, dus toen besloten we om te kijken wat er zou gebeuren als ze daar wel gewoon achteraan mocht gaan.”

De trailer van La Vie d’Adèle (2013).



Via internet kwamen ze op het spoor van polyamorie. „Letterlijk betekent dat ‘meervoudige liefde’. Polyamoristen geloven dat meerdere relaties niet ten koste van elkaar hoeven te gaan, dat mensen liefde voor meerdere partners kunnen voelen.” Binnen een paar weken was Den Adel aan het daten. „Dat was wel even lastig ja, vooral omdat het bij mij langer duurde voordat het allemaal ging lopen. Maar dan praat met je elkaar, over waarom je jaloers bent en waarvoor je bang bent. Een nieuwe relatie betekent ook dat je nieuwe facetten van jezelf ontdekt en nieuwe facetten van elkaar. Uiteindelijk werd ook mijn bestaan verrijkt.”

‘Elke laag van jezelf kun je vervullen met iemand. Je hoeft jezelf niet meer weg te cijferen’ Robbert Meijntjes

Inmiddels brengen Meijntjes en Den Adel nog vier dagen per week met elkaar door. De rest van de week is Meijntjes met kledingontwerper Maya van Ballegooijen (31). En tussendoor heeft hij afspraakjes met Belle de Zwart (21), een studente, die in Parijs woont. „Elke laag van jezelf kun je vervullen met iemand. Je hoeft jezelf niet meer weg te cijferen. Bernice geeft me geborgenheid en veiligheid. Ze is extraverter dan ik. En ze heeft me heel erg geholpen om mezelf weer te vinden. Maya is creatief en ze leert me om anders naar dingen te kijken. Belle is heel dapper, echt een survivor, een zielsverwant die met mij ook haar gevoelige kanten durft te laten zien.”

Ook tussen Van Ballegooijen en Den Adel is een vriendschap ontstaan. Soms gaan ze met zijn drieën op een date. Een wandeling, naar een concert, ergens een drankje drinken, of zoals afgelopen Kerstmis, naar het kerstdiner van zijn moeder. „Mijn moeder was vergeten dat ik met meerdere partners zou komen. Ze had maar voor vijf mensen gekookt en schoot totaal in paniek.” Onnodig, zo bleek. Net als met de liefde, bleek er eten genoeg.