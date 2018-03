Vicekanselier Gabriel komt niet in nieuw Duits kabinet

Sigmar Gabriel, de Duitse vicekanselier en de huidige minister van Buitenlandse Zaken, komt niet in het nieuwe Duitse kabinet. In een bericht op zijn Facebookpagina schrijft hij dat SPD-partijleider Andrea Nahles en vicevoorzitter Olaf Scholz hem donderdag hebben laten weten dat hij geen deel zal uitmaken van de nieuwe Duitse regering.

Dat de voormalig SPD-partijleider Gabriel gepasseerd zou worden voor een nieuwe kabinetspost werd verwacht: zijn relatie met de partijleiding was gespannen nadat hij zich vorige maand openlijk had beklaagd toen er geruchten rondgingen dat de toenmalige SPD-voorzitter Martin Schulz mogelijk op zijn post zou komen. In zijn Facebookbericht slaat hij nu een verzoenende en berustende toon aan:

“In mijn dertigjarige politieke loopbaan heb ik de kans gehad o m achttien jaar mijn land en de SPD te dienen. Het was een spannende en opwindende tijd, vol kansen en ervaringen die verder gingen dan waarvan ik had kunnen dromen toen ik jong was. Het was een grote eer, waar ik heel dankbaar voor ben.”

Begin maart stemde de achterban van de SPD ermee in om een coalitie te vormen met de CDU/CSU, de zogenaamde Grote Coalitie (GroKo). Daardoor werd een half jaar na de Duitse verkiezingen de vorming van een nieuw kabinet mogelijk, de vierde regering onder leiding van Angela Merkel. Naar verwachting zal het nieuwe kabinet half maart beginnen.

Volgens een SPD-partijbron wordt Heiko Maas, justitieminister in het laatste kabinet, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dat meldt persbureau Reuters.