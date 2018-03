Spion met ‘zeldzaam zenuwgas’ vergiftigd

De Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal is waarschijnlijk vergiftigd met „een zeldzaam zenuwgas”. Dit meldde de chef van de Britse antiterreureenheid, die onderzoek doet naar de zaak op woensdag.

De 66-jarige Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden zondag bewusteloos aangetroffen op een bankje in Salisbury, in zuidwest-Engeland. Zij liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. SkyNews meldde donderdagochtend dat ze in coma zouden zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd zei dat de betrokken politieagent, die de twee hulp had geboden, aan de beterende hand is. Zij koestert „meer hoop” dan voor de andere slachtoffers, maar voegde eraan toe dat het te vroeg is de afloop te voorspellen, omdat zenuwgas is gebruikt.

Volgens de autoriteiten gaat het om een „bewuste daad”, die „specifiek gericht” was op Skripal. Wetenschappers van het militaire onderzoeksinstituut Porton Down concludeerden eerder dat het om een zenuwgas gaat. De politie wil niet zeggen welke stof, mogelijke varianten zijn sarin en VX.

Skripal is een oud-kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst die ook voor de Britse geheime dienst zou hebben gewerkt. Hij werd in 2006 door een Russische rechtbank veroordeeld tot dertien jaar cel voor spionage voor de Britten. In 2010 kreeg hij gratie en was hij onderdeel van een spionnenruil.

Sindsdien woont hij in Salisbury. Er wordt nog onderzocht waar het zenuwgas vandaan komt en of er meer van aanwezig is in het Verenigd Koninkrijk. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zinspeelde op maatregelen tegen Rusland, als blijkt dat Moskou achter het incident zit. Moskou ontkent betrokkenheid.