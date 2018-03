Verdachte dood Kim Wall komt weer met nieuwe verklaring

De Deense uitvinder Peter Madsen heeft donderdag een nieuwe verklaring gegeven voor de dood van journaliste Kim Wall, aan boord van zijn zelfgebouwde onderzeeër. Tijdens de eerste dag van de strafzaak tegen Madsen in de rechtbank in Kopenhagen vertelde hij dat Wall is gestikt na een luchtdrukprobleem, melden persbureaus AFP en AP. Justitie denkt dat Madsen de journaliste heeft vermoord.

Het is al de derde keer dat Madsen met een ander verhaal komt over de gebeurtenissen in augustus vorig jaar. Eerst beweerde hij dat hij de Zweedse aan wal had afgezet. Dat kon hij niet langer volhouden toen politieduikers delen van Walls in stukken gesneden en verzwaarde lichaam vonden in een baai bij Kopenhagen. Madsen zei daarna dat Wall was gestorven doordat een zwaar luik op haar hoofd was gevallen. Omdat sectie uitwees dat Walls schedel intact was, veranderde hij zijn verklaring opnieuw. Wall zou zijn bezweken aan koolstofmonoxidevergiftiging.

Gestikt in uitlaatgassen

In de rechtszaal kwam Madsen donderdag dus weer met een andere verklaring. Terwijl hijzelf op de brug van de onderzeeboot was, zou zich een luchtdrukprobleem hebben voorgedaan. Madsen kon daardoor naar eigen zeggen het luik niet meer open krijgen. Wall, die nog binnen was, stikte in uitlaatgassen.

“Ik kon haar horen. Het was niet goed”, zei Madsen. “We hadden een prachtige avond, tot alles uitliep op een ongeluk.” Hij zou zijn verhaal telkens hebben veranderd omdat hij niet wilde “dat de hele wereld zou horen hoe Kim om het leven was gekomen”.

Graphic NRC

De Deense openbaar aanklager gelooft niets van Madsens verhalen. Hij denkt dat hij Wall heeft gewurgd, of haar de keel heeft doorgesneden. Volgens de aanklager heeft Madsen “geen empathie en schuldgevoelens”. Hij zou de moord op Wall hebben voorbereid om zijn sadistische fantasieën uit te leven. Op Madsens computer vond de recherche video’s waarin vrouwen worden gemarteld en in brand gestoken. Bovendien bleek Wall in haar vagina gestoken.

Eis: levenslang

Madsen wordt daarom ook beschuldigd van aanranding en het respectloos behandelen van Walls lichaam. Hij ontkent dat Madsen Wall seksueel heeft misbruikt, maar heeft eerder wel toegegeven dat hij haar lichaam in zee heeft gedumpt. Justitie wil dat hij levenslang de cel in gaat. De uitspraak in de strafzaak wordt in april verwacht.

Wall ging op 10 augustus vorig jaar aan boord van Madsens onderzeeër, de UC3 Nautilus. Ze zou een portret maken van de excentrieke uitvinder, die ook plannen had voor een eigen raket. Toen ze de nacht daarop nog steeds niet terug was, sloeg Walls vriend alarm. De politie vond Madsen en zijn onderzeeër, die kort daarna zonk. Door technische problemen, aldus Madsen, maar na onderzoek bleek dat hij het vaartuig waarschijnlijk zelf tot zinken had gebracht. Walls romp spoelde ruim een week later aan.