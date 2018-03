Transavia bereikt akkoord met piloten over cao

Transavia en de pilotenvakbond VNV hebben een akkoord bereikt over verbeterde arbeidsvoorwaarden voor piloten van de luchtvaartmaatschappij. Roosters worden langer van tevoren bekend en het salaris wordt verhoogd, zo werd donderdag bekend.

De piloten van Transavia, een dochtermaatschappij van KLM, zijn al langer ontevreden over onder meer de arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen over de nieuwe cao tussen de budgetmaatschappij en de VNV kwamen daardoor vorige maand stil te liggen. Dit leidde in de voorjaarsvakantie tot een staking van enkele uren, waardoor tientallen vluchten werden geschrapt. De vakbond gaf toen aan dat het probleem vooral bij de roosters lag.

Hoog ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder de Transavia-vliegers was volgens VNV buitensporig hoog, doordat personeel te weinig ruimte krijgt om vrije tijd zelf in te delen. De luchtvaartmaatschappij heeft nu aangekondigd voor stabielere roosters te zorgen die langer van tevoren vaststaan. De werktijden mogen niet korter dan 24 uur voor een vlucht worden aangepast. Daarmee wordt het werk makkelijker te combineren met gezinsleven. Ook krijgen de piloten een stapsgewijze loonsverhoging van 6 procent en is de regeling voor piloten die medisch zijn afgekeurd aangepast.

De VNV spreekt donderdag van een “zwaarbevochten” cao met “significante verbeteringen” voor piloten. Het nu bereikte principeakkoord moet nog worden goedgekeurd door de ledenraad van de VNV.