Trainer Willem II stapt op na kritiek supporters

Trainer Erwin van de Looi is per direct opgestapt bij Willem II. In een verklaring op de website van de club zegt Van de Looi dat de onvrede onder de supporters de reden is voor zijn vertrek. De 46-jarige trainer zou eigenlijk pas aan het eind van dit seizoen weggaan als zijn contract afloopt. Hij had begin januari al laten weten zijn contract bij de Tilburgse club niet te willen verlengen.

Supporters hadden deze week het vertrek geëist van de trainer en de rest van de technische staf van Willem II wegens tegenvallende resultaten. Er werd gedreigd uitwedstrijden te boycotten.

De clubleiding bleef achter Van de Looi staan in een reactie. Maar de trainer vindt dat zijn aanblijven de club niet verder helpt:

“Hoewel we ons vorig seizoen al snel veilig speelden en we ook dit jaar handhaving weer volledig in eigen hand hebben en we de halve finale van het bekertoernooi bereikt hebben, moet ik helaas toch constateren dat het sentiment na mijn aangekondigde vertrek aan het einde van het seizoen volledig is omgekeerd. De supporters steken te veel energie in Erwin van de Looi in plaats van het steunen van de ploeg. Dit helpt het team zeker niet in de komende beslissende fase van het seizoen.”

Van de Looi noemt zijn vertrek een moeilijke en voor hem “zeer teleurstellende beslissing”. De trainer zat sinds 2016 bij de club. Daarvoor was hij trainer bij FC Groningen, waarmee hij in 2015 de KNVB-beker won. Willem II staat in de eredivisie op de vijftiende plaats, net boven de degradatiezone. Vorig seizoen eindigde de club als dertiende. Assistent-trainer Reinier Robbemond zal Van de Looi komende dagen tijdens de trainingen als interim-trainer vervangen en tijdens de wedstrijd zaterdag tegen PSV.