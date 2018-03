Terwijl ik sta te koken gaat de bel. Twee WNF-Rangers staan voor de deur, ik schat ze 8 en 6 jaar oud. Of ik wil helpen de tijgers van de ondergang te redden door eenmalig 3 euro per sms over te maken. Een sympathieke actie waar ik geen nee tegen zeg, dus we zijn snel klaar. Of nee: de kleinste van de twee jongens vraagt me of ik toevallig weet waar Jesper woont. Weet je zijn achternaam, vraag ik. Nee, dat niet. Ik kijk hem aan en mompel de naam Jesper een paar keer, waarop het jongetje besluit dat het hem te lang duurt en zegt: „Nee is ook een antwoord hoor, meneer.”

