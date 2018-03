Vegetarische Moqueca

Moqueca is van oorsprong een Braziliaans vispotje. Deze makkelijke groentenvariatie is ook geschikt voor veganisten. De peper vindt u in de grotere supermarkten.

Verhit de palmolie in een middelgrote koekenpan op laag vuur en bak de uienringen ongeveer 6 minuten, tot ze glazig zijn. Doe de stukjes paprika erbij en bak ze 2 minuten mee.

Voeg de plakjes tomaat, courgette, aubergine en de kokosmelk toe, laat ze 10 minuten pruttelen en strooi er een snufje zout bij. Leg een deksel op de pan en laat de groenten nog ongeveer 5 minuten pruttelen, tot ze lekker zacht zijn. Roer de peterselie, de pepertjes en het limoensap erdoor, proef een hapje en voeg zo nodig naar smaak nog een snufje zout toe. Serveer de moqueca in soepkommen.