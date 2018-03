Drie gezinsleden ‘in levensgevaar’ na aanval met mes

Een man heeft in Wenen woensdagavond op voetgangers ingestoken voor een metrostation nabij het Praterpark in het centrum van de stad. Volgens de Oostenrijkse krant Kurier zouden er drie slachtoffers zijn, die allen in levensgevaar verkeren. Het zou gaan om een gezin: vader, moeder en een volwassen dochter. Na de aanval sloeg de dader op de vlucht. Hij was donderdagochtend nog voortvluchtig. Van de dader hem was alleen een vage beschrijving beschikbaar. Oostenrijkse media meldden een vierde slachtoffer bij een tweede steekpartij, onduidelijk is of er een verband is. (NRC)