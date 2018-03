Stapje van ECB richting normaler monetair beleid

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag een signaal gegeven dat ze haar ultraruime monetaire beleid later dit jaar kan gaan afbouwen. Dit blijkt uit een verklaring die het ECB-bestuur donderdag vrijgaf na een vergadering in Frankfurt. Aan de rentetarieven van de centrale bank verandert niets.

In de verklaring staat niet langer, zoals na vorige vergaderingen, dat de ECB nog méér staats- en bedrijfsobligaties kan gaan kopen dan ze nu doet. Maandelijks koopt de ECB, in elk geval tot en met september, 30 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen op. In de nieuwe tekst is de zin geschrapt dat het opkoopprogramma van obligaties kan worden “verhoogd” wat betreft “omvang of duur” als de economische omstandigheden gaan tegenzitten.

Het schrappen van de zin kan worden gezien als een kleine, maar symbolisch niet onbelangrijke opsteker voor het kamp van ‘haviken’, waartoe ook het Nederlandse ECB-bestuurslid en president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot behoort. Zij willen al langer van het programma af en pleiten voor reductie van de maandelijkse opkopen tot nul, na september. Naar verwachting neemt de ECB hierover in de zomer een besluit. Het kamp van haviken heeft de wind mee door de goed draaiende economie van de eurozone.

Rente blijft gelijk

De ECB laat de rentetarieven ongewijzigd. De rente voor banken die geld lenen bij de ECB blijft 0 procent. Banken die geld stallen op deposito’s bij de ECB betalen daarop 0,4 procent rente. Dit is bedoeld om banken aan te sporen het geld vooral uit te lenen aan burgers en bedrijven.

Correctie (8 maart 2018): eerder stond in dit bericht dat de ECB maandelijks voor 60 miljard euro aan leningen opkoopt. Dat is hierboven veranderd.