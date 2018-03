Een charmante soep (zonder dieren)

We zitten nog steeds in de Nationale Week Zonder Vlees. Ik schreef vorige week al dat ik een gezonde weerstand voelde tegen dit soort georganiseerde moraal – iets met mijn gereformeerde jeugd, vrees ik – maar had besloten er toch maar aan mee te doen, omdat het nu eenmaal wel echt een goed idee is om minder vlees te eten. De vegaweek duurt nog tot morgen en ik doe er vandaag zelfs nog een schepje bovenop. Onderstaande bloemkoolsoep met vadouvan is 100 procent veganistisch; er komt geen enkel dier aan te pas.

Vadouvan, voor wie het nog niet kent, is een Indiaas-Frans specerijenmengsel. Het lijkt een beetje op kerrie, maar smaakt toch weer heel anders omdat de specerijen gefermenteerd worden. Net als kerrie verschilt elke vadouvan van samenstelling en dus van smaak. Er zijn in Nederland diverse merken op de markt, waaronder een mooie melange van sterrenchef Jonnie Boer. Maar als u het echt niet kunt vinden, mag er ook best kerriepoeder in de soep.

Een deel van de charme van de soep zit hem in de garnering. Knapperige korreltjes rauwe bloemkool, pittigzoete, gefruite uien en frisse, romige kokosyoghurt maken hem echt af. Die kokosyoghurt is een mooie uitvinding. Een fijn, plantaardig alternatief voor mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie, en voor veganisten stukken smakelijker dan sojayoghurt als u het mij vraagt. En in gerechten waarin ook al kokosmelk zit, zoals deze soep, geeft het een vrolijkstemmende echo. Zorg wel dat u de naturelversie koopt hè, niet eentje met bosvruchtensmaak of zo.

Bloemkoolvelouté met vadouvan en kokosyoghurt

(4 pers.)

2 el olijf- of arachideolie; 1 prei, in ringen; 1 ui, gesnipperd; 3 tenen knoflook, fijngesneden; 5 cm gemberwortel, fijngesneden; 1 el vadouvan; 2 middelgrote aardappelen, geschild, in stukken; 1 grote bloemkool, in roosjes; 1 blik (400 ml) kokosmelk; 1,25 liter groentebouillon; sap van ½ - 1 citroen.

Om te garneren: 2 el olijf- of arachideolie; 2 uien, in ringen; 1 volle tl bruine basterdsuiker; cayennepeper; sap van ¼ - ½ citroen; 150 g naturel kokosyoghurt; een handje koriandeblad.

Verhit de olie in een grote soeppan op matig vuur en fruit hierin de prei, samen met de ui en een snufje zout. Voeg na 10 minuten de knoflook en gember toe en fruit een paar minuten mee. Strooi de vadouvan erover en fruit nog 2 minuten al roerend mee.

Schenk de kokosmelk en bouillon in de pan. Houd 1 niet al te kleine bloemkoolroos apart en doe de rest samen met de aardappelen in de pan. Breng alles aan de kook, draai het vuur laag en laat de soep zachtjes 20 - 25 minuten koken.

Pureer hem glad met een staafmixer. Verdun eventueel met (kokend) water als u de soep te dik vindt. Hij is bedoeld als maaltijdsoep en mag van mij vrij dik zijn, maar smaken verschillen, dus schroom niet. Proef en maak hem op smaak met citroensap, zout en versgemalen peper. Maak terwijl de soep kookt de cayenneuitjes. Verhit hiervoor de olie in een koekenpan. Doe de uiringen erbij, samen met een snuf zout en laat op een heel matig vuurtje karamelliseren. Zet zodra de uien goed bruin beginnen te worden het vuur iets hoger en voeg de basterdsuiker en een snuf cayennepeper toe. Laat de suiker smelten en knijp tot slot wat citroensap uit over de uien. Schep ze op een stuk keukenpapier en laat uitlekken. Hak het achtergehouden roosje bloemkool tot kruimels. Snijd de koriander zo grof of fijn als u wilt. Serveer de soep in diepe borden. Schenk in elk een dotje kokosyoghurt, bestrooi met wat rauwe bloemkoolkruimels, wat van de cayenneuitjes en tot slot wat koriander.