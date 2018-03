Shell praat over een langjarige deal om gas te kopen uit twee grote gasvelden in het oosten van de Middellandse Zee. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het gaat om het Leviathan-gasveld in Israëlische wateren en het Aphrodite-veld voor de kust van Cyprus. Shell praat over een tienjarig contract ter waarde van 25 miljard dollar. (ANP)