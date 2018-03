Florida zet kleine stappen naar beheersing vuurwapens

Volksvertegenwoordigers in de Amerikaanse staat Florida hebben woensdag ingestemd met enkele wettelijke maatregelen om de verkoop van vuurwapens aan banden te leggen. Het besluit volgt op de schietpartij op een middelbare school in de plaats Parkland in februari – een teken dat er beweging zit in het gespannen Amerikaanse vuurwapendebat na felle acties door jonge overlevenden van het bloedbad.

De wetgevende macht van Florida, die wordt gedomineerd door de Republikeinen, is met een ruime meerderheid akkoord gegaan met een wachtperiode van drie dagen voordat iemand een vuurwapen kan kopen, en verhoging van de leeftijd waarop een wapen kan worden aangeschaft van 18 tot 21 jaar. De 19-jarige schutter in Parkland, die zeventien mensen doodschoot, kocht zijn semi-automatische AR-15 legaal op zijn 18de.

Daarnaast moet er een programma komen om schoolpersoneel in Florida op vrijwillige basis te trainen om vuurwapens bij zich te dragen ter verdediging tegen schutters. Leraren worden echter niet bewapend wegens breed verzet tegen dat idee, dat wel wordt gesteund door de vuurwapenlobbygroep de National Rifle Association (NRA) en president Donald Trump. In plaats daarvan zou het moeten gaan om personeel als bewakers en bestuurders. Scholen krijgen de bevoegdheid om zelf te beslissen of ze deelnemen.

Epidemie van vuurwapengeweld

De maatregelen, aangedreven door een vurige roep om iets te doen aan de epidemie van vuurwapengeweld in de VS, gaan veel minder ver dan voorstanders van vuurwapenbeheersing willen. Voorstellen van Democratische volksvertegenwoordigers om semi-automatische vuurwapens te verbieden, munitie te belasten en de achtergrond van kopers van vuurwapens strenger te checken, werden verworpen. Ook sneuvelde een voorstel om plaatselijke en regionale autoriteiten de bevoegdheid te geven verder te gaan bij vuurwapenbeheersing dan de staat.

Niettemin is het voor het eerst in meer dan twintig jaar dat beperkende stappen op de verkoop van vuurwapens worden gesteund door sommige Republikeinen in een swing state als Florida, waar Republikeinen niet verzekerd zijn van de macht. De maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door Rick Scott, de Republikeinse gouverneur van de staat die zich profileert als een sterke bondgenoot van de NRA. Sinds het bloedbad in Parkland staat hij onder grote druk van publieke opinie om iets te doen.

Een trend van bereidheid tot enige stappen ter beheersing van vuurwapens tekent zich af in delen van de VS waar Republikeinse volksvertegenwoordigers hun herverkiezing niet zeker zijn. Volgens een inventarisatie van persbureau Reuters hebben de meeste Republikeinen in Congressionele districten waar het erom spant bij de aankomende verkiezingen in november, hun standpunt op het gebied van vuurwapens gematigd. Daarvoor moeten ze ingaan tegen de NRA, die Republikeinen financieel steunt en fel gekant is tegen zelfs geringe vuurwapenbeheersing.

Die obstructie namens de vuurwapenlobby wordt steeds minder aanvaardbaar voor Amerikaanse kiezers, blijkt uit opinieonderzoek. Driekwart van de bevolking van de VS steunt herinvoering van een verbod op semi-automatische oorlogswapens, aldus een peiling van Reuters en onderzoeksbureau Ipsos. Bijna 90 procent is voorstander van strengere checks van de achtergrond van mensen die een vuurwapen willen kopen.