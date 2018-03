Scheve gezichten gevreesd: Tefaf beperkt invitatie vips

Miljonairs, miljardairs en andere genodigden hoeven deze donderdag bij de opening van The European Fine Art Fair (Tefaf) niet te dringen voor een glas champagne, een glaasje kreeftensoep of andere versnaperingen. Bij de 31ste editie van de Maastrichtse kunstbeurs krijgen deze zogeheten vips meer de ruimte.

Het beperken van het uitnodigingsbeleid voor vips is een wens van de kunsthandelaren, zegt Tefaf-voorzitter Nanne Dekking. „De deelnemers klaagden dat de openingsavond een uitje werd voor mensen die nooit kunst kopen.” Een handelaar die anoniem wil blijven spreekt zelfs van „een vreet- en zuipfestijn”.

Dromden op de opening doorgaans zo’n 10.000 vips samen, donderdag zullen slechts 5.000 genodigden welkom zijn. Daarbij is ook de tweede dag voor het eerst ook exclusief gereserveerd voor genodigden, maximaal 7.000.

Een uitnodiging voor de opening van Tefaf is een statussymbool. Vijfduizend minder genodigden zorgt dus voor scheve gezichten, zeggen handelaren. Het nieuwe uitnodigingsbeleid jaagt hen ook op kosten. Een tweepersoonsentree voor de opening kost een handelaar 280 euro. Die vip-kaart is voor het eerst ook de overige tien beursdagen geldig. Maar iedere dag dat de barcode bij de entree wordt gescand wordt extra in rekening gebracht. Eén zo’n uitnodiging kan een handelaar maximaal 700 euro kosten. De registratie die de organisatie bijhoudt, heet ook wel de name-and-shame list. Een handelaar die geen potentiële kopers uitnodigt, lift immers mee op andermans ruimhartigheid.

