RTL-topman: tv-kijktijd daalt in Nederland sneller dan elders

Woensdag presenteerde RTL Group haar jaarcijfers. Daaruit bleek dat vrijwel alle takken van het Europese mediabedrijf beter hadden gepresteerd, maar dat RTL Nederland omzet en brutoresultaat zag dalen. Volgens RTL omdat de advertentiemarkt in Nederland slechter gaat dan elders, en omdat online-videodienst Videoland veel geld kost. Uit de kijkcijfers blijkt verder dat de marktaandelen van de zenders dalen. Sven Sauvé, topman van RTL Nederland reageert.

Hoe komt het dat RTL Nederland niet goed gaat?

„We zitten in een transformatie die sneller gaat dan in de andere landen waar RTL Group actief is. In Nederland hebben we te maken met een dalende advertentiemarkt en een teruglopende lineaire kijktijd. Daarnaast investeren wij flink in onze digitale activiteiten, met name Videoland, een lokaal alternatief voor Netflix. Dit ook in tegenstelling tot de andere landen waar RTL Group actief is.”

De kijkcijfers en het marktaandeel van RTL-televisie dalen. Hoe komt dat?

„De Nederlander keek in 2017 gemiddeld 178 minuten per dag televisie, 3 procent minder dan in 2016. De daling wordt deels veroorzaakt door een toename in het kijken naar videodiensten via het tv-scherm. Ook zien we dat tv-programma’s vaker op andere apparaten dan het tv-scherm worden bekeken, zoals de laptop, tablet of smartphone. Het marktaandeel van RTL is afgenomen door de toenemende concurrentie, mede door meerdere kleinere zenders.”

Hoe kan het dat reclame-inkomsten hier slechter zijn dan in de andere landen?

„De totale lineaire kijktijd daalt in Nederland harder dan in de ons omringende landen. Daardoor zijn de reclame-inkomsten ook harder gedaald dan in deze landen. Daarnaast wordt er veel vaker digitaal geadverteerd, deels komt dat ten gunste van RTL, maar grotendeels van internationale spelers.”

Volgens de prognose in het jaarverslag moet de omslag naar online video straks juist meer geld opleveren. Hoe zit dat?

„De totale besteding aan video (lineaire tv, uitgesteld kijken, online fragmenten en videodiensten) stijgt, omdat de consument bereid is om te betalen voor video. De daling in lineaire bestedingen wordt meer dan gecompenseerd door de andere manieren van kijkgedrag en het vercommercialiseren hiervan.”

Hoe kan het dat Videoland nog zo veel geld kost, terwijl het aantal abonnees groeit?

„We moeten blijven investeren in unieke lokale en internationale series om onze positie als het enige Nederlandse alternatief voor Netflix te waarborgen. Dit betekent dat we ons aanbod continu moeten verrijken om van toegevoegde waarde te blijven voor de consument.

„Het ontwikkelen van originals, zoals Nieuwe Buren, is kostbaar en kunnen we alleen lokaal wegzetten, in tegenstelling tot andere spelers die een internationale afzetmarkt hebben. Maar de investeringen werpen zijn vruchten af gezien de ontwikkeling van het aantal abonnees. Deze investeringen wegen echter nog niet volledig op tegen de opbrengsten.”

Hoeveel abonnees heeft Videoland? Marktonderzoekers zeggen 198.000 of 400.000.

„We noemen geen aantallen abonnees, we kunnen alleen zeggen dat het aantal het afgelopen jaar met 78 procent is gestegen.”

Wil het hoofdkantoor nu snel financiële verbetering zien?

„Binnen het disruptieve speelveld waarin we opereren is het belangrijk om ook te investeren in nieuwe, veelbelovende activiteiten. RTL Group begrijpt dat en we krijgen daar de ruimte en tijd voor.”