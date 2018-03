Rijk Romeins grafveld gevonden bij Bemmel

In een toekomstig tracé voor de verlenging van de A15 bij Bemmel (ten noorden van Nijmegen) is door archeologen een bijzonder Romeins grafheuvelveld uit de tweede en derde eeuw gevonden. Op slechts een halve meter diepte zijn in totaal 48 rijke graven in een groot aantal grafheuvels gevonden. In speciaal getimmerde ‘grafkamers’ zijn in totaal nog zes tufstenen askisten teruggevonden, evenals een stenen grafmonument met een vrouwenafbeelding. In deze tijd werden de doden gecremeerd, maar er is ook een skeletje van een baby teruggevonden.

Het grote aantal graven, met rijke bijgiften, wijst op lokale bewoning. De grote Romeinse stad Nijmegen (Oppidum batavorum) lag te ver weg, aan de overkant van de Waal, dus waarschijnlijk moet in de buurt een Romeinse villa hebben gestaan, denken de archeologen.

De teruggevonden grafgiften waren uitvoerig: geïmporteerde aardewerken kruiken, kannen, borden, drinkbekers en olielampjes, glazen flessen, versierde bronzen schenkkannen, drinkbekers en schalen.

Bijzonder is ook de grote hoeveelheid persoonlijke gebruiksvoorwerpen in de graven: kledingspelden, haarnaalden, spiegels, zelfs een compleet parfumflesje (met inhoud) en ook fragmenten van vier perkamentrolhouders.