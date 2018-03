De Singaporese chipfabrikant Broadcom blijft optimistisch over de kans om Qualcomm over te nemen, ondanks zorgen van de Amerikaanse overheid dat de VS dan geen rol speelt in de ontwikkeling van het 5G-netwerk. Om de deal toch door te laten gaan, steekt Broadcom 1,5 miljard dollar in Amerikaans 5G-onderzoek. (NRC)