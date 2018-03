Chipfabrikant Broadcom (uit Singapore) probeert branchegenoot Qualcomm over te nemen, maar de Amerikaanse overheid is bang dat de VS dan geen rol speelt in de ontwikkeling van het mobiele 5G-netwerk. Om de deal toch door te laten gaan, belooft Broadcom 1,5 miljard dollar in Amerikaans 5G-onderzoek te investeren. (NRC)