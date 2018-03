Politiek verontwaardigd over salaris ING-topman

Minister Hoekstra (Financiën, CDA) en de Tweede Kamer hebben donderdag kritisch gereageerd op het besluit van ING om het salaris van topman Ralph Hamers met meer dan 50 procent te verhogen tot ruim 3 miljoen euro. Hoekstra noemde de verhoging „buitensporig” en wil met de bank gaan praten. Volgens hem is de loonsverhoging slecht voor het herstel van het vertrouwen in het Nederlandse bankwezen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde donderdag een voorstel van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels om president-commissaris van ING Jeroen van der Veer te ontbieden. Of de oud-Shell-topman daar gehoor aan zal geven, was aan het eind van de ochtend nog niet bekend.

„In wat voor universum leeft de top van ING?”, schrijft fractievoorzitter van GroenLinks Jesse Klaver op Twitter. PVV-leider Geert Wilders noemt het “schandelijk”. ING kreeg tijdens de crisis in 2008 nog Nederlandse staatssteun van 10 miljard euro. Dat heeft de bank inmiddels terugbetaald.

Volgens ING verdient Hamers te weinig vergeleken met de top van andere grote Europese ondernemingen. De bestuursvoorzitter krijgt een verhoging van 50 procent van zijn salaris in aandelen uitbetaald, zonder dat daar een prestatie-eis tegenover staat. Zijn basissalaris wordt met 2,2 procent verhoogd. Daarmee wordt hij een van de best betaalde bankiers in Nederland en verdient hij straks dertig keer het gemiddelde van ING-medewerkers. Cao-personeel krijgt per september een loonsverhoging van 1,7 procent.

ING lijkt met de verhoging van het salaris van de topman te breken met de versobering van de beloningen in het Nederlandse bankwezen. ABN Amro besloot in 2016 na het vertrek van Gerrit Zalm het salaris van zijn opvolger Kees van Dijkhuizen met een halve ton te verlagen tot iets meer dan 700.000 euro. Sinds 2015 moet het Nederlandse bankwezen zich houden aan de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Die stelt onder meer grenzen aan de topbeloningen.

De bank vergelijkt het salaris van Hamers met de topsalarissen bij andere bedrijven in de Euro Stoxx 50, de index met de belangrijkste vijftig fondsen in de eurozone. John Cryan (Deutsche Bank) kreeg in 2016 een basissalaris van ruim 3,8 miljoen euro, en een totale beloning van een kleine 4,7 miljoen euro. Frédéric Oudéa (Société Générale) kreeg volgens Bloomberg datzelfde jaar een beloning van in totaal 3,6 miljoen euro. Jean-Laurent Bonnafé (BNP Paribas) kreeg meer dan 4 miljoen euro.

Correctie (9 maart 2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat D66-Kamerlid Jan Paternotte het voorstel om Jeroen van der Veer te ontbieden had ingediend. Dat suggereerde de politicus op Twitter, maar dit klopt niet. Het initiatief lag bij GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. Dat is hierboven aangepast.