Paus: vermoorde kardinaal Romero alsnog heilig

Bijna veertig jaar na zijn gewelddadige dood zal Óscar Romero – de Salvadoraanse aartsbisschop die uitgroeide tot mensenrechtenicoon en held van links Latijns-Amerika – later dit jaar heilig verklaard worden. Dat heeft het Vaticaan woensdag bekendgemaakt.

Romero werd in 1980 tijdens de burgeroorlog in El Salvador vermoord door een extreem-rechts doodseskader terwijl hij de mis opdroeg. De bisschop uitte bij leven felle kritiek op de repressie en armoede in het Midden-Amerikaanse land.

Volgens critici heeft zijn heiligverklaring onnodig lang op zich laten wachten: twee voorgangers van de huidige paus Franciscus durfden de stap niet aan. Binnen conservatieve delen van de clerus zou verzet leven tegen opneming van Óscar Romero in de lijst van heiligen, omdat hij als aanhanger van de bevrijdingstheologie een te links-politieke positie heeft ingenomen.

Het bericht dat het onder de huidige Argentijnse paus nu alsnog tot een heiligverklaring komt, werd woensdag in Latijns-Amerika (en daarbuiten) met instemming onthaald. „De lange vertraging van de erkenning dat Romero overduidelijk een martelaar was, was beschamend”, stelde James Martin, hoofdredacteur van het jezuïtische tijdschrift America. „Dit is een enorme stap vooruit voor de Kerk.” (AP)