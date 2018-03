Koefnoen maakt miniserie over Oopjen en Marten

Mini-serie Koefnoen/Rijksmuseum - High Society Te zien op het YouTube-kanaal van het Rijksmuseum. ●●●●●

„Het is voor het eerst dat een Nederlands museum een komische serie maakt”, meldt het Rijksmuseum vol trots. Ja, zo kunnen we allemaal wel iets bijzonders claimen. Want het zal óók wel voor het eerst zijn dat een Nederlandse komische serie zich door een museum laat inhuren als vrolijke noot bij een spectaculair bedoelde tentoonstelling.

De makers van de vorig jaar door de AVRO opgeheven satirische tv-rubriek Koefnoen hebben vier miniprogrammaatjes gemaakt ter promotie van het High Society-evenement rondom de presentatie van Rembrandts gerestaureerde portrettenpaar Marten en Oopjen. Elke week zet het Rijksmuseum een nieuwe aflevering op de eigen sociale media.

De eerste is vanaf heden te zien, duurt bijna 3 minuten en kreeg de vorm van het legendarische programma Glamourland, met Jort Kelder in de rol van Gert-Jan Dröge. De lieden die op de tentoongestelde portretten staan, komen hier tot leven op een society-achtige receptie waar ze elkaar voornamelijk venijnigheden toevoegen.

Marten en Oopjen, gespeeld door Paul Groot en Jeremy Baker, fungeren als gastheer en gastvrouw – veelal kibbelend. „Ik word ook wel de Mona Lisa van de Lage Landen genoemd”, verkondigt Oopjen. „Door dronken mensen die hun bril kwijt zijn”, reageert Marten. Verder gaan de gesprekjes over de vele restauraties die de meeste aanwezigen in de loop der eeuwen hebben ondergaan. „Iedereen hier heeft wel eens iets laten doen”, constateert de ironiserende Dröge-stem buiten beeld.

Amusant is het bij vlagen wel, maar niet veel meer dan dat. Van echte scherpte is geen sprake.

Curieus is wel dat dezelfde makers twee jaar geleden, toen de aankoop van de beide portretten een feit was, ook al in hun eigen Koefnoen een persiflage op Marten en Oopjen maakten. Net als nu stapten ze toen uit hun lijst om duidelijk te maken dat ze finaal op elkaar waren uitgekeken: „Jij met je saaie zwarte rok die Rembrandt in tien minuten heeft geschilderd… met een roller!” Maar in die scène raakten ze tevens in gesprek met toenmalig Rijksmuseum-directeur Wim Pijbes (gespeeld door Owen Schumacher) die alleen maar belangstelling leek op te brengen voor de marketing van zijn nieuwe aankoop.

Het grote verschil was natuurlijk dat het Rijksmuseum toen nog niet aan de Koefnoen-parodie meebetaalde.

Fragment van de originele Koefnoen-sketch.