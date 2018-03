Proces tegen instellingen die in het Engels college geven

De vereniging Beter Onderwijs Nederland heeft deze donderdag aangekondigd dat ze een proces aanspant tegen een aantal instellingen in het hoger onderwijs die college in het Engels geven. De vereniging beroept zich op de bepaling in de Wet op het Hoger Onderwijs dat het onderwijs en de examens in het Nederlands moeten worden gegeven, op bepaalde uitzonderingen na. Maar volgens een donderdag uitgekomen rapport van het Nuffic, de organisatie voor internationalisering, wordt inmiddels 23 procent van de bachelors en 74 procent van de masters aan universiteiten in het Engels gegeven. Twaalf procent van de studenten in het hoger onderwijs komt uit het buitenland. In bijna 10 procent van de opleidingen zijn de internationale studenten in de meerderheid. (NRC)