Omzet Coolblue stijgt boven 1 miljard, maar groeit minder snel

Online warenhuis Coolblue heeft in 2017 voor het eerst meer dan 1 miljard euro omgezet. Bedroeg de omzet in 2016 nog 857 miljoen euro, afgelopen jaar 1,2 miljard. Deze omzetgroei van 38 procent is overigens kleiner dan die van de jaren ervoor; eerder waren de groeicijfers hoger dan 50 procent.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) van Coolblue groeide van 19 miljoen in 2016 naar 21 miljoen vorig jaar. Het bedrijfsresultaat geeft een indicatie van de winstgevendheid van het bedrijf. De nettowinst kwam uit op 9 miljoen euro en bleef daarmee ongeveer gelijk.

Ook bezorgen in Franstalig België

De bezorgdienst die Coolblue in 2016 introduceerde, werd het afgelopen jaar uitgebreid naar 150 bestelbusjes. Volgens oprichter Pieter Zwart is het daarmee “het grootste witgoedbezorgbedrijf van Nederland”. Er werden daarbij in het afgelopen jaar drie megahallen, acht witgoeddepots en twee distributiecentra geopend. Ook nam de online retailer een nieuwe pakketjesmachine in gebruik.

Coolblue is naast bezorging in Nederland en Vlaanderen ook begonnen aan een uitbreiding naar Franstalig België. Om de markt in Brussel en Wallonië te kunnen bedienen, doet het bedrijf nu ook zaken in het Frans.

Coolblue heeft 3.500 medewerkers. Het bedrijf heeft negen fysieke winkels, waarvan de grootste in Den Haag staat. Het internetwarenhuis is voor 30 procent in handen van investeringsmaatschappij HAL, dat zijn belang sinds 2016 verder uitbreidde.