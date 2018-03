NRC vertelt in scholen over nepnieuws

Nepnieuws, propaganda, alternatieve feiten. De voorbije maanden maakt Nederland zich steeds meer zorgen over desinformatie die op mensen afkomt. Vaak gaat het daarbij om onschuldige ‘nepnieuwtjes’, maar leugens kunnen kwaad. Een onwaar verhaal is zo gedeeld.

Hoe maak je van leerlingen kritische lezers, die zin van onzin kunnen scheiden en niet klakkeloos alles delen of liken?

Wat is ‘nepnieuws’ en hoe ga je daar mee om? Als journalist en als nieuwsconsument? Daar gaat NRC graag over in gesprek met jonge mensen.

NRC-journalisten komen daarom graag op school praten over nieuws en nepnieuws. We hebben een gastles ontwikkeld van ongeveer 1,5 uur. Daarin proberen we leerlingen aan de hand van onder meer een quiz en verschillende oefeningen kritisch te laten kijken naar de afzenders van verhalen en onderscheid te laten maken tussen feiten en meningen. Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en discussie. Bijvoorbeeld over wat ‘nepnieuws’ eigenlijk is.

De les wordt gegeven door twee NRC-journalisten tijdens een blokuur. We richten ons op leerlingen van 15/16 jaar. Alle schooltypen, van vmbo tot gymnasium, kunnen meedoen.

Bent u docent en hebt u interesse in een gastles door twee NRC-journalisten? Mail dan naar gastles@nrc.nl. Dan maken we graag met u een afspraak.