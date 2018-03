Motorclubs roepen op criminele clubs ‘motorbende’ te noemen

Motorclubs die zich bezighouden met criminele activiteiten zouden ‘motorbendes’ moeten worden genoemd. Daarvoor pleit de belangenvereniging van motorrijders en motorclubs, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV), donderdag in een open brief. De motorclubs roepen de Tweede Kamer, de media en de minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD), op te stoppen met het betitelen van criminele motorbendes als motorclubs.

De motorrijders pleiten al langer voor ander taalgebruik: Alsof motorrijders criminelen zijn

De clubs zeggen er last van te hebben dat buitenstaanders hen associëren met criminele clubs, doordat in de berichtgeving over bendes de toevoeging ‘crimineel’ vaak wordt weggelaten, zo zeggen. Motorrijders zijn volgens hen steeds vaker “minder welkom” in horecagelegenheden en krijgen geen toestemming van gemeenten als ze met hun vereniging een evenement willen organiseren. In de brief schrijven ze:

“Het is noodzakelijk om dit foutieve misleidende woordgebruik onder de aandacht te brengen, omdat ruim 700.000 motorrijders en 500 motorclubs in Nederland er dagelijks mee worden geconfronteerd in de uitoefening van hun hobby. En er dus heel veel last van hebben!”

De KNMV pleit ervoor criminele motorbendes aan te duiden met de Engelse definitie Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), een term die volgens hen voormalig minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) steevast gebruikte.